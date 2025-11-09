Hiện xe côn tay Winner R trong tháng 11/2025 vẫn được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm 5 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đen, xanh đen, đỏ đen, xám đen và đen bạc.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Honda Winner R trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá 46,16 triệu đồng, bản đặc biệt đang có mức giá 50,06 triệu đồng và bản thể thao đang có mức giá 50,56 triệu đồng.

Honda Winner R phiên bản thể thao. (Ảnh: Honda)

Winner R là mẫu xe côn tay mới ra mắt của Honda, gây ấn tượng với diện mạo thể thao, góc cạnh và hiện đại. Phần đầu Winner R nổi bật với cụm đèn LED sắc sảo, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số âm bản, yên hai tông màu cùng dàn tem mới giúp tổng thể xe trở nên nổi bật và trẻ trung hơn, hướng đến nhóm đối tượng người dùng yêu thích phong cách năng động, phóng khoáng.

Ngoài ra, Honda Winner R còn được trang bị khối động cơ 150cc mạnh mẽ và ổn định. Xe tích hợp bộ ly hợp chống trượt hai chiều, giúp người dùng vào số mượt mà và an toàn hơn khi giảm tốc đột ngột. Bên cạnh đó, những trang bị như đèn LED toàn bộ, hệ thống phanh đĩa và khung sườn cứng cáp cũng nâng cao trải nghiệm lái, biến Winner R trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe côn tay thể thao phổ thông.

Giá xe máy Winner R tại các đại lý trong tháng 11/2025 không có sự biến động mới nào. Hiện giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 5,14 - 5,34 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Winner R mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Winner R mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 46,16 51,5 5,34 Đỏ đen 46,16 51,5 5,34 Phiên bản đặc biệt Đen 50,06 55,2 5,14 Đỏ đen 50,06 55,2 5,14 Xám đen 50,06 55,2 5,14 Xanh đen 50,06 55,2 5,14 Phiên bản thể thao Đỏ đen 50,56 55,7 5,14

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí cấp biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.