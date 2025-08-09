Xe tay ga Vario trong tháng 8 tiếp tục bán ra thị trường 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160, đi kèm theo nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda Vario trong tháng 8/2025 vẫn duy trì ở mức cũ. Cụ thể như sau:

- Mẫu xe Vario 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 51.990.000 đồng, bản cao cấp đang được bán với mức giá 52.490.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với mức giá 55.990.000 đồng và bản thể thao đang được bán với mức giá 56.490.000 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt vẫn đang được bán với giá 40.735.637 đồng và bản thể thao có mức giá 41.226.545 đồng.

Honda Vario 160 phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Xe tay ga Vario của Honda không chỉ được đông đảo người dùng yêu thích bởi diện mạo cá tính, trẻ trung, năng động mà còn sở hữu khối động cơ có hiệu suất cao, vận hành bền bỉ. Hơn nữa, xe còn có khả năng tiết kiệm xăng vượt trội, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí vận hành.

Hiện giá xe máy Vario tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 1.310.000 - 5.164.363 đồng so với giá niêm yết của hãng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Vario 125 bản đặc biệt.

Bảng giá xe máy Vario mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Vario mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn Đen bạc 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Vario 160 phiên bản cao cấp Xanh đen bạc 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Vario 160 phiên bản đặc biệt Đỏ đen bạc 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Vario 160 phiên bản thể thao Xám đen bạc 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 phiên bản đặc biệt Đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Đỏ đen 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Vario 125 phiên bản thể thao Xanh đen 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí biển số xe, phí trước bạ và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.