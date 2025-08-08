Xe côn tay CBR150R trong tháng 8 tiếp tục được hãng Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi kèm 3 tùy chọn màu sắc như: Đen xám, đỏ và đen đỏ.

So với tháng 7, giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 8 vẫn ổn định. Cụ thể: Bản tiêu chuẩn đang được bán với giá 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt được bán với giá 73,29 triệu đồng và bản thể thao đang được bán với giá 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

CBR150R là mẫu xe côn tay phân khối nhỏ của hãng Honda, sở hữu diện mạo trẻ trung, năng động đi cùng với nhiều đường nét sắc sảo mang đến sự phong trần, lịch lãm cho phái mạnh. Hơn nữa, xe còn được hãng trang bị cho khối động cơ DOHC 150cc mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình giống như trên các mẫu xe mô tô phân khối lớn.

Theo ghi nhận, giá xe máy CBR150R tại các đại lý trong tháng 8 không có sự biến động nào. Hiện giá thực tế đang cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe, giá bán cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy CBR150R mới nhất tháng 8/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 72,29 77,5 5,21 Phiên bản đặc biệt Đen xám 73,29 78,3 5,11 Phiên bản thể thao Đỏ 73,79 78,5 4,71

Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí bảo hiểm, phí VAT, phí biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào mỗi thời điểm, đại lý và khu vực bán.