  • Zalo

Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 10/2025

Thị trườngThứ Tư, 08/10/2025 15:34:31 +07:00Google News

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu. Hãng nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến và hiệu suất vận hành ổn định.

Đặc biệt, KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiếng, mang thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và sang trọng. Ngoại thất được tinh chỉnh với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn LED ấn tượng. Chiếc xe tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vóc dáng vạm vỡ nhưng vẫn tinh tế.

KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiến. (Ảnh: Oto.com)

KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiến. (Ảnh: Oto.com)

Nội thất KIA Sorento 2025 rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp và chú trọng đến sự tiện nghi cho cả gia đình. Hàng ghế được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh để tối ưu không gian chứa đồ. Màn hình cảm ứng trung tâm, hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kết nối thông minh mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 10/2025

Dòng xePhiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)

Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 299 triệu
Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu
Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu
CarensCarens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 636 triệu
Carens 1.5G Luxury 669 triệu
Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu
Carens 1.5G IVT 634 triệu
New SeltosNew Seltos 1.5L AT 599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu
New Seltos 1.5L Premium 749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu
New SonetNew Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu
New Sonet 1.5L Premium 624 triệu
New Sonet 1.5L AT499 triệu
K5Kia K5 2.0 LUXURY 849 triệu
Kia K5 2.0 PREMIUM 904 triệu
Kia K5 2.5 GT-LINE 957 triệu
K3Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu
Kia K3 2.0 Premium 624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu
SportageSportage 2.0G Premium 819 triệu
Sportage 2.0G Signature 929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 009 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu
SolutoKia Soluto MT 386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu
SorentoSorento - 2.2D Luxury 939 triệu
Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium 999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu
MorningMorning X-Line 424 triệu
Morning MT 349 triệu
New CarnivalNew Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu
New Carnival HybridNew Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature1 tỷ 799 triệu
New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1 tỷ 879 triệu
New MorningNew Morning AT 439 triệu
New Morning GT-Line 469 triệu
New SorentoNew Sorento 2.2D Signature FWD 1 tỷ 389triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD 1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Đọc thêm
Thư Trương(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn