Bản giao hưởng đại dương – show diễn sẽ 'hâm nóng' Phú Quốc tháng 11

(VTC News) -

Bản giao hưởng đại dương là sản phẩm hợp tác của Tập đoàn Sun Group cùng H2O Events, Laservision – những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trình diễn pháo hoa, ánh sáng.

Được tổ chức tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn, show diễn mang đến những màn trình diễn ấn tượng khiến hàng vạn du khách không thể rời mắt, nơi âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa, nước và công nghệ trình diễn hội tụ trong một bản giao hưởng ngoạn mục.

Bản giao hưởng đại dương “gây sốt” khi ra mắt năm 2024 tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Trở lại Phú Quốc trong mùa 2, show diễn kể câu chuyện về hành trình tái kết nối, giữa con người và thiên nhiên, giữa thành phố sôi động và đại dương bất tận. 7 chương diễn lần lượt đưa du khách qua nhịp đập cuồng nhiệt của đô thị, đến những tiếng vọng dịu dàng của những nàng tiên cá giữa biển khơi, với cao trào là màn hội tụ và khúc khải hoàn rực rỡ trên nền pháo hoa và âm nhạc quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của show năm nay nằm ở hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ laser hiện đại bậc nhất thế giới, tương đương show Bản giao hưởng Đảo Xanh tại Cát Bà đã ghi danh 2 kỷ lục Guiness Thế giới. Hàng chục chiếc jetski, flyboard, jetsurf kết hợp pháo hoa trên mặt biển và hiệu ứng laser “dệt gấm” trên bầu trời, hòa thành bữa tiệc thị giác ngoạn mục.

Màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa ngoạn mục trong show diễn Bản giao hưởng Đảo Xanh tại Cát Bà mùa hè năm nay.

Những vận động viên hàng đầu thế giới trong bộ môn nghệ thuật thể thao mạo hiểm jetski và flyboard cũng trở lại Phú Quốc trong mùa 2. Họ sẽ mang đến những màn trình diễn nhào lộn trên không ở độ cao 15m kết hợp trình diễn pháo hoa hay những màn đua Jetski tốc độ cao.

Âm nhạc trình diễn của Bản giao hưởng đại dương là sự pha trộn giữa các ca khúc đình đám thế giới của ABBA, Coldplay, BTS, Queen, Imagine Dragons, Bon Jovi... và các tác phẩm sáng tác riêng, được dàn dựng liền mạch để khơi dậy chuỗi cảm xúc từ hối hả, hoài niệm, đến hạnh phúc thăng hoa.

Những quán quân, á quân flyboard thế giới sẽ trở lại Phú Quốc trong mùa 2, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn.

Những thông điệp “Kết nối với thiên nhiên – Kết nối con người với con người – Kết nối với chính mình” được gửi gắm khéo léo qua những “siêu phẩm” ngoài trời, để mỗi du khách đến Phú Quốc không chỉ được nghỉ dưỡng và giải trí, mà còn mang về những kỷ niệm giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Tọa lạc ngay trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, Sun Bavaria GastroPub được thiết kế như một khán đài cao cấp để đón xem show Bản giao hưởng đại dương mùa 2. Sun Bavaria GastroPub sở hữu không gian hai tầng thoáng đãng, tầng lửng mở rộng và khung kính trần cao vút cho tầm nhìn không giới hạn ra vịnh biển.

Nội thất mang hơi thở châu Âu hiện đại pha nét phóng khoáng, thích hợp cho những bữa tối sôi động và cả những bức ảnh check-in ấn tượng.

Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, “khán đài VIP” để đón xem show diễn.

Không chỉ là chỗ ngồi lý tưởng, Sun Bavaria GastroPub còn đem đến trải nghiệm trọn gói qua combo Dinner Show gồm bữa tối thượng hạng, thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer cùng vé xem show Bản giao hưởng đại dương. Du khách có thể vừa thưởng thức bữa tối, vừa được tận hưởng trọn vẹn màn trình diễn jetski, flyboard, laser và pháo hoa ngay trước mắt mình.

Tháng 11 cũng là mùa đẹp nhất của Phú Quốc với nắng đẹp, biển xanh trong và những đêm nghệ thuật rực rỡ ánh sáng làm bừng sáng cả bầu trời đảo ngọc. Bản giao hưởng đại dương mùa 2 và đa dạng sản phẩm mới như quảng trường lễ hội Kiss Square, khu phố mua sắm và ẩm thực La Festa Bazaar sẽ thêm lý do để du khách nhất định phải đến Phú Quốc dịp cuối năm nay, hòa mình vào bản giao hưởng của biển xanh, ánh sáng và pháo hoa.