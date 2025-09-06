Bạn còn nhớ chương trình VOV nào gắn với giai điệu này?

C

Giai điệu bạn bè

Đoạn nhạc hiệu trên là của chương trình "Giai điệu bạn bè" trên kênh VOV3. Chương trình là cuộc trò chuyện thân mật của VOV với các nhạc sĩ về cuộc sống, về âm nhạc, về con đường nghệ thuật... mà họ từng trải qua. Trong mỗi chương trình sẽ là bức chân dung về một tác giả cùng với đó là những câu chuyện bên lề xung quanh các tác phẩm do nghệ sĩ đó sáng tác nên.