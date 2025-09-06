  • Zalo

Bạn còn nhớ chương trình VOV nào gắn với giai điệu này?

Chỉ vài giây nhạc hiệu vang lên, bao thế hệ thính giả lại bồi hồi nhớ về chương trình quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

  • A

    Giai điệu quê hương

  • B

    Giai điệu niềm tin

  • C

    Giai điệu bạn bè

    Đoạn nhạc hiệu trên là của chương trình "Giai điệu bạn bè" trên kênh VOV3. Chương trình là cuộc trò chuyện thân mật của VOV với các nhạc sĩ về cuộc sống, về âm nhạc, về con đường nghệ thuật... mà họ từng trải qua. Trong mỗi chương trình sẽ là bức chân dung về một tác giả cùng với đó là những câu chuyện bên lề xung quanh các tác phẩm do nghệ sĩ đó sáng tác nên.

  • D

    Những giọng ca còn mãi

