Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó bão số 3, yêu cầu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung ký Công văn số 16188 thông báo chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3 (Wipha).

Công văn gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban đảng Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng.

Bãi biển Đồ Sơn sáng 22/7 trong bão số 3.

Theo đó, tại phiên họp ngày 22/7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, thực hiện ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Bí thư chỉ đạo một số nội dung quan trọng.

Ban Bí thư nhận định đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm.

Theo dự báo, từ 22/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, gây gió mạnh, mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và tài sản Nhà nước, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với cơn bão Wipha, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Ban Bí thư lưu ý hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16h hằng ngày).

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 22/7, bão số 3 Wipha nằm trên đất liền ven biển giữa Ninh Bình và Thanh Hóa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Trong chiều 22/7, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Vùng ven biển Ninh Bình - Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão cao từ 0,4-0,8m. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,8-3,1m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,9-4,2m và tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông.

Từ chiều 22/7 đến sáng 23/7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.