Bài thuốc từ cây và quả lựu

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, không chỉ là món tráng miệng giàu chất chống oxy hóa, quả lựu trong Đông y còn là vị thuốc quý với khả năng điều trị nhiều bệnh thường gặp.

Từ rễ, vỏ, hoa đến hạt – gần như toàn bộ cây lựu đều có thể tận dụng làm thuốc, đặc biệt hiệu quả trong các bài thuốc trị giun, tiêu chảy, sâu răng, viêm tiền liệt tuyến.

7 bài thuốc từ cây lựu

Tẩy giun sán

Dùng 60g rễ cây lựu tán vụn, ngâm trong 750ml nước khoảng 6 giờ, sau đó sắc lấy 500ml nước. Chia làm 3 lần uống vào sáng sớm, cách nhau nửa giờ. Sau liều thứ hai, uống thêm thuốc tẩy để đẩy giun sán ra ngoài.

Trị tiêu chảy, tiểu ra máu

Lấy 15g vỏ lựu, sắc 3 lần, mỗi lần với một bát nước. Cô lại còn 250ml, chia làm 3–4 lần uống trong ngày cho đến khi khỏi.

Tẩy giun đũa, giun kim, giun tóc

Dùng 15g vỏ lựu và 10g hạt cau già, sắc 3 lần, cô còn 100ml. Thêm 20g đường cát. Uống trước khi đi ngủ (sau khi ăn 3 giờ), liên tục 3 ngày.

Chữa lỵ kinh niên, phân có máu, mủ

Dùng vỏ quả lựu, a giao, đương quy (mỗi thứ 10g), hoàng liên, hoàng bá, gừng tươi (mỗi thứ 5g), cam thảo bắc 6g. Sắc 3 lần, cô còn 250ml, chia uống 4 lần/ngày, kéo dài 7–10 ngày.

Chữa chảy máu cam

Hoa lựu 6g, rửa sạch, sắc với 250ml nước còn 100ml, chia 2 lần uống trong ngày. Uống liên tục 5–7 ngày.

Chữa sâu răng

Dùng vỏ quả hoặc vỏ thân cây lựu sắc đặc, ngậm trực tiếp ở vùng răng sâu.

Hỗ trợ điều trị viêm tiền liệt tuyến

Dùng 30g hoa lựu tươi, nấu canh với thịt lợn ăn hàng ngày.

Chỉ nên sử dụng nguyên liệu sạch, không hóa chất. Nếu dùng khô, nên ngâm nước vài giờ trước khi sắc. Trong thời gian áp dụng bài thuốc, người bệnh tuyệt đối không dùng rượu bia.

Lựu không chỉ là loại trái cây giàu dinh dưỡng mà còn là vị thuốc Đông y.

Nên nuốt hay bỏ hạt lựu khi ăn?

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, quả lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều axit amin và vi chất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp chống viêm loét, ổn định huyết áp, lượng đường máu và giảm cholesterol. Tuy nhiên, cách ăn lựu đúng lại không phải ai cũng biết.

Thực tế, từng ghi nhận trường hợp trẻ em nguy kịch vì tắc ruột do ăn quá nhiều hạt lựu. Vì vậy, trẻ nhỏ không nên nuốt hạt lựu. Phụ huynh nên ép nước cho trẻ uống để hấp thụ dinh dưỡng mà không gây hóc, nghẹn hoặc tắc ruột.

Người lớn có thể ăn cả hạt, nhưng cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh ảnh hưởng tiêu hóa.

Ai không nên ăn lựu?

Dù là loại trái cây bổ dưỡng, lựu không phù hợp với tất cả mọi người. Những nhóm sau đây cần hạn chế hoặc tránh ăn lựu.

Người bị viêm loét dạ dày

Người sâu răng, viêm nướu, gặp vấn đề răng miệng

Người đang bị cúm

Trẻ nhỏ (dễ gây nóng trong, tắc ruột nếu ăn nhiều)

Người mắc tiểu đường

Quả lựu là món quà dinh dưỡng tự nhiên, đồng thời là một vị thuốc Đông y có giá trị. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý cách ăn và đối tượng sử dụng để tránh tác dụng ngược. Với trẻ nhỏ, nước ép lựu là lựa chọn an toàn và hiệu quả hơn cả.