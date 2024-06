Bài thuốc bí truyền dân tộc Tày chữa vô sinh ở nữ giới

(VTC News) -

Vô sinh ở nữ giới là tình trạng khá phổ biến hiện nay, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe phái nữ mà còn khiến tình cảm vợ chồng đi xuống, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Theo báo cáo thống kê từ các chuyên gia, trong những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có đến 40% trường hợp đến từ người phụ nữ.

Nguyên nhân vô sinh ở phái nữ

Nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nữ giới ngoài các yếu tố môi trường, di truyền, thói quen sống không lành mạnh, thì thường xuất phát từ các bệnh lý liên quan đến tử cung, vòi tử cung, cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, rối loạn phóng noãn,...

+ Nguyên nhân do tử cung: Polyp lành tính hay khối u trong tử cung, các bệnh lý như u xơ tử cung, viêm dính buồng tử cung và các bất thường bẩm sinh ở tử cung.

+ Nguyên nhân do vòi tử cung: Vòi tử cung bị tổn thương bởi các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, các bệnh lây qua đường tình dục do quan hệ không an toàn, tiền sử từng phẫu thuật ở khung chậu hoặc vùng bụng dưới và những nguyên nhân khác làm tổn thương vòi tử cung.

+ Nguyên nhân do cổ tử cung: Chất nhầy không có hoặc ít, cổ tử cung có kháng thể kháng tinh trùng, hẹp cổ tử cung do dị tật di truyền hoặc tổn thương tại cổ tử cung từ trước.

+ Lạc nội mạc tử cung: Khi lớp tế bào lót trong cùng của buồng tử cung hình thành và phát triển ở bất kì vị trí nào khác. Sự hiện diện của nội mạc tử cung bất thường này có thể là do tự nhiên bản thân người phụ nữ hay do can thiệp phẫu thuật trên thành tử cung.

+ Rối loạn phóng noãn: Là hệ quả của các bất thường trong sự điều hòa của hormone sinh sản bởi vùng dưới đồi hay tuyến yên hoặc các vấn đề trong buồng trứng như hội chứng đa nang vùng trứng, suy buồng trứng sớm, tuyến yên sản xuất quá mức prolactin, kéo theo ức chế sản xuất estrogen và có thể gây vô sinh.

