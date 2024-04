Bãi biển Quảng Nam 'đẹp nhất châu Á' đông khách quốc tế, vắng khách trong nước

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (27 và 28/4), bãi biển An Bàng đón hàng nghìn lượt khách đến đến "giải nhiệt". "Hai hôm nay, chúng tôi chủ yếu phục vụ khách quốc tế, còn khách trong nước chỉ lác đác vài người. So với mọi năm, lượng khách đổ ra bãi biển An Bàng thấp hơn hẳn. Vì vậy, bãi tắm hiện không còn cảnh ken đặc người như mấy năm trước" - một chủ nhà hàng ven bãi biển An Bàng nói.