BADASS kết hợp Mạnh Trường ra mắt BST 'RE:CODE MEN' Thu Đông 2025

Bộ sưu tập RE:CODE MEN mang thông điệp “Làm mới phong cách - Giữ vững bản lĩnh”, đánh dấu hành trình tái định nghĩa “vẻ đẹp” của người đàn ông hiện đại: Tự tin, thành công nhưng vẫn gần gũi, tự nhiên trong từng khoảnh khắc.

Tái định nghĩa phong độ – khi thời trang là một phần của bản lĩnh

Không còn gò bó trong những bộ suit khuôn mẫu, Mạnh Trường chọn BADASS như cách thể hiện một phiên bản mới của chính mình - trẻ trung, tự do mà vẫn chỉn chu và tinh tế. Từ áo len, polo, cardigan đến khoác da lộn, jeans hay set đồ thể thao, mỗi thiết kế trong RE:CODE MEN là một “mã phong cách” mới - phản chiếu tinh thần của người đàn ông trưởng thành, biết tận hưởng và không ngại thay đổi.

Với BADASS, phong độ không đến từ sự cố gắng để hoàn hảo, mà từ cách đàn ông chọn làm tốt nhất những điều đơn giản - như một chiếc áo vừa vặn, một outfit thoải mái nhưng đủ tinh tế để đi làm, gặp gỡ hay dạo phố.

Mạnh Trường - đại diện cho “Re:code Man” của đàn ông hiện đại

Là diễn viên, doanh nhân, người chồng và người cha, Mạnh Trường mang đến hình ảnh một “Re:code Man” đúng nghĩa - người đàn ông không ngại làm mới bản thân, nhưng luôn giữ vững bản lĩnh.

Sự kết hợp giữa BADASS và Mạnh Trường vì thế không chỉ là một chiến dịch thời trang, mà là lời khẳng định: “Thành công không chỉ là bạn làm được gì, mà còn là cách bạn xuất hiện mỗi ngày.”

BADASS – thời trang cho người đàn ông hiện đại

Ra đời với sứ mệnh nâng tầm phong cách đàn ông Việt, BADASS là thương hiệu thời trang nam hiện đại hướng đến nhóm khách hàng từ 25-35 tuổi, những người đàn ông thành đạt, năng động và biết trân trọng giá trị bản thân.

Thông qua RE:CODE MEN, BADASS tiếp tục khẳng định định hướng thời trang hiện đại dành cho nam giới - đa năng, tinh tế và thực tế.

Với triết lý “Đàn ông không cần hoàn hảo – chỉ cần đúng mực và tinh tế”, BADASS mang đến những thiết kế đa năng, hiện đại và ứng dụng cao, giúp phái mạnh luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh - từ công việc, đời sống đến phong cách hàng ngày.

Các sản phẩm được phát triển dựa trên sự am hiểu về phom dáng, chất liệu và xu hướng thời trang quốc tế, kết hợp cùng phong cách tối giản, trẻ trung và mang dấu ấn riêng của người đàn ông hiện đại.

Khám phá ngay BST “RE:CODE MEN” - BADASS x Mạnh Trường tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc và kênh online của BADASS trên Fanpage hoặc website: Badass.vn.