'Bác sỹ nông học' về miền Tây mùa nước nổi: Khi khoa học sát cánh với đồng ruộng

(VTC News) -

Vừa qua, tại nhà văn hóa xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, Phân bón Phú Mỹ đã tổ chức chương trình “Bác sĩ Nông học”. Tại chương trình, các chuyên gia của Phân bón Phú Mỹ đã giải đáp, chia sẻ nhiều thắc mắc của bà con nông dân đồng thời ra mắt ứng dụng ‘Phú Mỹ Loyalty’ giúp bà con truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tìm cửa hàng gần nhất, tích điểm nhận quà

Hướng dẫn bà con cài app Phú Mỹ tại chương trình.

Tại chương trình, nhiều băn khoăn của bà con nông dân như vườn mít bị ngâm nước chết dần, làm sao cứu? đất chuyên canh bạc màu chữa thế nào? phân biệt phân giả - phân thật ra sao? Bệnh đạo ôn dùng thuốc gì?... liên tục được đặt ra.

Trả lời câu hỏi của bà con, PGS.TS Châu Minh Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ, chia sẻ:

“Thưa bà con, khi đất bị ngập úng, bộ rễ cây bị ‘ngộp thở’ vì thiếu oxy. Đất của bà con lâu ngày không được bón hữu cơ sẽ bị nén chặt, khả năng thấm nước kém, gây chảy tràn, xói mòn. Đất trong đê bao lại không nhận được phù sa bồi đắp. Lâu dần đất bị chua, pH thấp, tạo điều kiện cho nấm gây bệnh phát triển. Để khắc phục, việc đầu tiên là phải khơi thông dòng chảy, rút nước càng nhanh càng tốt.

Sau đó, bà con cần cải tạo đất bằng cách bón vôi để nâng độ pH, bổ sung phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học như Tricoderma để đối kháng nấm bệnh. Giai đoạn này, bà con có thể phun phân bón lá chứa axit amin và vi lượng để cây phục hồi qua lá. Khi thấy cây ra rễ non, lá mới nhú lên thì mới bắt đầu bón lại phân NPK với liều lượng thấp rồi tăng dần”.

Tư vấn kỹ thuật.

Tiếp lời, TS. Phạm Kim Sơn, Phó Trưởng khoa Bảo vệ thực vật của Trường Nông nghiệp – Đại học Cần Thơ, đi sâu vào các bệnh hại phổ biến trong mùa mưa. “Độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng cho nấm bệnh phát triển”, ông nhấn mạnh. “Với bệnh đạo ôn, lem lép hạt trên lúa, bà con cần bón phân cân đối, không thừa đạm. Còn với bệnh sơ đen trên múi mít, đó là do vi khuẩn.

Để phòng trừ, ngoài các biện pháp canh tác tổng hợp, bà con có thể dùng một miếng nilon nhỏ che miệng cuống hoa cái, không cho nước mưa tiếp xúc trực tiếp, sẽ hạn chế được vi khuẩn xâm nhập vào trái.”

Không khí sôi nổi nhất có lẽ là khi ThS. Nguyễn Lê Đức Trọng, chuyên gia từ Phân bón Phú Mỹ, giải đáp các vấn đề về phân bón. Anh chia thành ba phần rõ ràng:

Một là, nhận diện phân bón kém chất lượng. Anh chia sẻ: “Vấn nạn này gây thiệt hại kép: vừa mất tiền, vừa hại đất, hại cây, làm xói mòn niềm tin của bà con. Để phòng tránh, bà con hãy chọn các nhãn hiệu và đại lý uy tín, đọc kỹ thông tin trên bao bì, và luôn giữ lại hóa đơn, chứng từ mua hàng”.

Hai là, cam kết chất lượng và giải pháp công nghệ từ Phú Mỹ. “Chúng tôi thấu hiểu nỗi lo này và không ngừng kiểm soát chất lượng. Phú Mỹ vừa ra mắt ứng dụng ‘Phú Mỹ Loyalty’ giúp bà con truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tìm cửa hàng gần nhất, tích điểm nhận quà. Bà con hoàn toàn yên tâm khi chọn Phân bón Phú Mỹ”.

Ba là, các dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao. “Ngoài sản phẩm chất lượng, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Dịch vụ phân tích đất thông minh giúp bà con biết chính xác ruộng mình thừa thiếu chất gì để bón phân đúng và đủ. Cùng với đó, dịch vụ drone Phú Mỹ đang được triển khai, hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán thiếu lao động và nâng cao hiệu quả canh tác trong tương lai”.

Là chương trình thường niên của Phú Mỹ từ nhiều năm nay, “Bác sĩ Nông học - 2025” là sự kết hợp giữa nhưng công nghệ mới như drone, phân tích đất thông minh enfarm, bón phân đúng FerRight, ứng dụng Phú Mỹ Loyalty với những hạt mầm tri thức, mỗi năm mỗi tiên tiến, hiện đại, tiếp cận, khám và chữa nhiều bệnh hơn cho cả đất và cây trồng. Chương trình thổi một luồng sinh khí mới vào mảnh đất phù sa này, biến những âu lo của mùa nước nổi thành niềm tin và sự phấn khởi, sẵn sàng cho một vụ mùa bội thu đang chờ phía trước.