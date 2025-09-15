Bác sĩ ngành ung bướu tiết lộ những thói quen tích cực giúp giảm nguy cơ ung thư

(VTC News) -

Mảnh đất cho ung thư phát triển

Một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất xuất phát từ chính bàn ăn. Khi tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ (trên 500g mỗi tuần) hay thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, cơ thể sẽ sản sinh ra nitrosamin – chất có khả năng gây ung thư đại trực tràng và dạ dày. Các món chiên rán, nướng cháy khét cũng tiềm ẩn rủi ro vì tạo ra acrylamide và heterocyclic amines, những hợp chất gây đột biến DNA.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiều có nhiều năm kinh nghiệm điều trị ung thư.

Ngoài ra, thói quen ăn quá mặn hoặc lạm dụng thực phẩm muối dưa, muối sổi càng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Việc ăn phải đậu, ngũ cốc, hạt bị nấm mốc có chứa aflatoxin có thể dẫn đến ung thư gan. Đặc biệt, rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn liên quan đến nhiều loại ung thư khác như thực quản, hầu họng, vú, đại trực tràng do khả năng phá hủy niêm mạc và làm biến đổi tế bào.

Không chỉ dừng lại ở dinh dưỡng, các thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quyết định. Lười vận động và béo phì khiến cơ thể mất cân bằng hormone, đặc biệt là estrogen, insulin và IGF-1. Đây là những yếu tố liên quan chặt chẽ tới ung thư vú, nội mạc tử cung, đại trực tràng và tụy.

Hút thuốc lá tiếp tục được coi là nguyên nhân số một gây ung thư phổi và ít nhất 14 loại ung thư khác. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài làm suy giảm hệ miễn dịch, gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của tế bào ác tính. Những yếu tố này thường diễn ra âm thầm, tích tụ trong nhiều năm, khiến nguy cơ ung thư tăng cao mà người bệnh ít khi nhận ra.

Những thói quen tích cực giúp giảm nguy cơ ung thư

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiều nhấn mạnh, cơ thể có thể tự tạo “lá chắn” phòng bệnh nếu duy trì các thói quen tích cực. Việc bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E và chất chống oxy hóa như cà chua, cam, chanh, tỏi… sẽ giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân chính gây đột biến tế bào. Ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu không chỉ duy trì cân nặng hợp lý mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Song song đó, dầu thực vật lành mạnh như dầu ôliu, dầu hạt cải, dầu hạt lanh và các loại cá giàu omega-3 (cá hồi, cá thu, cá mòi) được chứng minh có khả năng chống viêm, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

“Với chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần tốt giúp bạn giảm nguy cơ ung thư và rất nhiều bệnh tật khác”, bác sĩ Chiều nói.

Về lối sống, bác sĩ khuyến nghị nên vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần bằng các hình thức như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội. Ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, duy trì chỉ số BMI từ 18,5–22,9 và kiểm soát căng thẳng thông qua thiền, yoga hoặc giao lưu xã hội đều góp phần giúp hệ miễn dịch ổn định, hạn chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Người đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư, bác sĩ Nguyễn Văn Chiều được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá cao về chuyên môn cũng như sự tận tâm. Anh tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2008, sau đó từng công tác tại trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang. Từ năm 2011 đến 2012, anh theo học chuyên khoa sơ bộ chuyên ngành ung thư tại Đại học Y Hà Nội, đồng thời làm việc tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ.

Giai đoạn 2016–2018, bác sĩ Chiều tiếp tục theo học cao học chuyên ngành ung thư tại Đại học Y Hà Nội. Đến năm 2023, anh chuyển công tác về Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt. Trong suốt quá trình công tác, anh luôn nhấn mạnh vai trò của chế độ dinh dưỡng và lối sống khoa học trong việc giảm nguy cơ mắc mới, đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục cho bệnh nhân.

Bác sĩ Chiều trực tiếp thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân.

Ung thư có thể đến từ nhiều yếu tố, nhưng việc phòng tránh không nằm ngoài tầm tay. Một chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt khoa học, cùng sự đồng hành từ những chuyên gia uy tín như bác sĩ Nguyễn Văn Chiều sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ hôm nay.

Kênh Tiktok bác sĩ Chiều: https://www.tiktok.com/@bacsi.chieu.vn?_t=ZS-8zGyW2MzdXl&_r=1

Facebook bác sĩ Chiều: https://www.facebook.com/share/1CaX8LYqRM/?mibextid=wwXIfr