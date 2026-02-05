Bắc Ninh: Con gái bị đánh, bố lao đến nhà đánh bé trai 11 tuổi

(VTC News) -

Video: N.X.T. dùng tay tát liên tiếp và đầu cháu bé.

Ngày 5/2, Công an phường Mão Điền (tỉnh Bắc Ninh) đang xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe người khác xảy ra tại tổ dân phố Lũy Hậu.

Theo đó, ngày 4/2, Công an phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà L.T.L. (SN 1964, trú tại TDP Lũy Hậu).

Nội dung đơn tố giác cho rằng anh N.X.T. (SN 1995, trú tại TDP Táo, phường Mão Điền) có hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu N.N.B. (SN 2015), là cháu ruột của bà L.

N.X.T. tát cháu N.N.B. (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, khoảng 11h cùng ngày, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc cháu B đánh con gái T là cháu N.T.A.N, (SN 2015) nên N.X.T đã đến nhà bà L tìm cháu B để làm rõ sự việc.

Tại đây, T. tát liên tiếp 3 phát vào vùng mặt cháu B. Thời điểm này, bà L vào can ngăn nhưng T vẫn tiếp tục tát thêm 1 phát trúng vùng đầu cháu B. Sau đó, có một số người là hàng xóm nhà bà L vào can ngăn thì T mới dừng lại.

Cháu B bị thương (sưng, phù nề vùng mặt) hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thuận Thành. Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Khi có hàng xóm nhà bà L vào can ngăn thì T mới dừng lại. (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Mão Điền phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Công an phường Mão Điền cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, đăng tải hoặc bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.