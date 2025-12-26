Bắc Kinh trừng phạt 30 thực thể Mỹ liên quan gói bán vũ khí cho Đài Loan

Theo SCMP/Reuters, ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 20 công ty quốc phòng của Mỹ, trong đó có chi nhánh St. Louis của Boeing, liên quan tới các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại cuộc diễn tập quân sự thường niên ở Đài Trung, Đài Loan. (Ảnh: REUTERS)

Theo bộ này, các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng mọi tài sản mà các công ty và cá nhân nói trên nắm giữ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân trong nước tiến hành giao dịch kinh doanh với họ.

Ngoài ra, các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt cũng bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc.

Theo SCMP, nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, các thương vụ trên sẽ đánh dấu gói bán vũ khí lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ cho Đài Loan, với tổng trị giá vượt 10 tỷ USD. Gói này bao gồm tên lửa tầm trung, pháo lựu và thiết bị bay không người lái.