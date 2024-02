Bắc Giang xử lý hơn 200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 3 tháng

(VTC News) -

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 29/2/2024), lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 200 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cao điểm, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Giang kiểm tra 254 vụ, trong đó xử lý 207 vụ; tổng số tiền xử phạt hành chính, bán hàng tịch thu, tiền thu lợi bất hợp pháp và trị giá hàng tiêu hủy hơn 1,8 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh cá thể.

Các vi phạm bị xử lý chủ yếu liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng lậu; hàng cấm; vi phạm điều kiện kinh doanh và gian lận thương mại khác. Người bị xử lý tập trung tại địa bàn TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên, và các huyện Tân Yên, Lục Nam.

Trong đợt cao điểm, lực lượng QLTT đẩy mạnh theo dõi, quản lý địa bàn, nắm tình hình kinh doanh hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong ngày 16/1, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Cục QLTT tỉnh Bắc Giang, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Việt Yên kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Đỉnh, địa chỉ tại Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Tiến Đỉnh là chủ hộ kinh doanh.

Lực lượng QLTT kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Đỉnh đang livestream bán áo khoác nữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại kho hàng của hộ kinh doanh đang livestream bán áo khoác nữ người lớn đã qua sử dụng, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa và không hóa đơn, chứng từ với số lượng 1.858 chiếc, giá bán được niêm yết trên sản phẩm là 30.000 đồng/chiếc.

Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả xử lý đợt cao điểm góp phần ổn định thị trường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.