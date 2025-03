‘Bắc Bling’ của Hoà Minzy chiếm vị trí Top 1 'MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu'

(VTC News) -

Ca sỹ Hòa Minzy vừa chia sẻ tin vui và khẳng định đây là cột mốc lịch sử của cô.

YouTube Charts thế giới, thước đo uy tín cho âm nhạc toàn cầu, được phân chia thành hai hạng mục chính: Music Video và Song (bài hát). Mỗi hạng mục lại được chia nhỏ thành 3 nhánh: Best Popular (phổ biến nhất), Best Move (thăng hạng nhiều nhất) và Best Debut (ra mắt ấn tượng nhất).

Thành tích ấn tượng của MV "Bắc Bling".

Trong khoảng thời gian từ 28/2 đến 6/3, Bắc Bling giành vị trí Top 1 - MV Best Debut (MV ra mắt ấn tượng nhất). Không chỉ MV, ca khúc Bắc Bling cũng đồng thời đạt được vị trí Top 1 - Song Best Debut (Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất), càn quét mọi bảng xếp hạng.

Đến ngày 9/3, sức nóng của Bắc Bling vẫn chưa hề hạ nhiệt khi MV tiếp tục trụ vững ở vị trí Top 2 trên bảng xếp hạng Trending tổng toàn cầu của YouTube. Thành tích này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự yêu mến mà khán giả thế giới dành cho sản phẩm âm nhạc độc đáo này.

Thành công của Bắc Bling không chỉ đến từ sức hút của Hòa Minzy mà còn nhờ vào sự đầu tư kỹ lưỡng và ý tưởng sáng tạo trong sản phẩm âm nhạc này. MV có sự góp mặt đặc biệt của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh và nghệ sỹ Tuấn Cry, cùng với sự tham gia của 300 người dân Lạc Xá (Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh), quê hương của nữ ca sỹ.

Bắc Bling gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu bắt tai và chất liệu âm nhạc dân gian truyền thống. Ca khúc khéo léo pha trộn nhiều yếu tố mới lạ như rap, xẩm, chèo, quan họ ngọt ngào...

Hình ảnh trong MV cũng là một điểm cộng lớn, khi được thực hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng gắn liền với vùng đất Bắc Ninh. Khán giả có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa Dâu, đền Đô, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, đường đề làng Hữu Chấp, cùng nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể khác của Bắc Ninh.

Với những thành tích ấn tượng và sự đầu tư chỉn chu, MV Bắc Bling của Hòa Minzy là sản phẩm âm nhạc mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp của quê hương Bắc Ninh đến với khán giả trong và ngoài nước.

MV "Bắc Bling" của Hoà Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry.