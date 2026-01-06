Bà Tòng Thị Phóng: Quốc hội là trường học để bồi dưỡng nhân cách và năng lực

(VTC News) -

Sáng 6/1, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các đại biểu Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Quốc hội thực hiện chính sách dân tộc với các dân tộc thiểu số theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, mà ở đó bảo đảm tỷ lệ hợp lý người ứng cử và trúng cử, phản ánh đúng cơ cấu dân tộc, đặc điểm địa phương, nhằm tăng cường phát huy sự tham gia của đại diện đồng bào dân tộc thiểu số vào Quốc hội.

"Cụ thể như: Khóa I chúng ta có đại diện 14 dân tộc, thì qua 15 khóa Quốc hội chúng ta đã có 52/54 dân tộc tham gia Quốc hội, rồi chính họ là những người đại diện cho các dân tộc tham gia việc xây dựng chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là chính sách quan tâm ưu việt, nhân văn lắm", bà Tòng Thị Phóng nói.

Bà Tòng Thị Phóng khẳng định, chỉ có ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng bào các dân tộc mới có được sự chăm sóc toàn diện như vậy. Từ thân phận nô lệ, họ được giải phóng, có địa vị chính trị bình đẳng, được chăm lo về y tế, giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hóa, qua đó càng thêm trân quý và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng chia sẻ câu chuyện riêng về truyền thống gia đình để minh chứng cho sự quan tâm, bồi dưỡng của Đảng đối với cán bộ người dân tộc thiểu số.

Là một nữ đại biểu dân tộc Thái, bà Tòng Thị Phóng tự hào về quê hương và dòng tộc bên chồng tại bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, nơi có cụ Lò Văn San là đại biểu Quốc hội khóa I (1946-1960). Bản thân bà, từ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, năm 1997 được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa X, được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội kiêm nhiệm.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm công tác, gần 45 năm tuổi Đảng và 5 khóa tham gia Quốc hội (từ khóa X đến XIV), bà Tòng Thị Phóng coi Quốc hội là "trường học" để bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hóa, xã hội, về an ninh quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế.

"Tôi nhận thấy, từ khi tham gia Quốc hội, tôi đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở Nhân dân, có trách nhiệm với Nhân dân. Quốc hội đã bồi dưỡng tôi về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác", nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Bà Tòng Thị Phóng cũng nhắc lại thời điểm được giúp việc cho Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, là Phó Chủ tịch Quốc hội thời kỳ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Tôi đã học tập được rất nhiều từ các anh, các chị là đại biểu Quốc hội các khóa mà ở đó nhiều người là người thầy, người anh, người chị của tôi, là những đồng nghiệp tận tình chỉ bảo giúp đỡ tôi vươn lên.

Sự giúp đỡ vô tư, tận tụy của anh em, đồng chí ở các cơ quan tham mưu, nghiên cứu, giúp việc của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để tôi hoàn thành được nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao cho. Với sự khiêm nhường nhất, tôi vẫn thấy rất tự hào mình là đại biểu Quốc hội, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao", bà Tòng Thị Phóng bày tỏ.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực vươn lên, bà Tòng Thị Phóng tin tưởng rằng, các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên với một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là đại biểu Nhân dân.

Nói về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND sắp tới, bà Tòng Thị Phóng mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng, nô nức đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội.

"Chúng tôi, những vị đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương, giữ gìn, phát huy, lan tỏa hình ảnh người đại biểu Nhân dân", nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nói thêm.