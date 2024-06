Ba tháng tới, nhiệt độ xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 3 tháng tới (từ tháng 7 - 9/2024), nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, nắng nóng và nắng nóng gay gắt dự báo xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong 3 tháng trước đó cũng từng ghi nhận những thời điểm nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm, đặc biệt tháng 4/2024. Đây cũng là tháng xác lập 110 kỷ lục nhiệt độ trên toàn quốc.

Cụ thể, nhiệt trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 2-4 độ C, có nơi trên 4 độ C. Các khu vực khác cao hơn 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên có nơi cao hơn 3 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ tháng 5/2024 ở Hà Nội. (Ảnh: Accuweather)

Tháng 5/2024, chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu và nhiều ngày mưa, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó nam đồng bằng Bắc Bộ cao hơn 1-1,5 độ C.

Tại các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ trung bình trong tháng cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến cao hơn 1-2 độ C, có nơi cao trên 2 độ C.

Nửa đầu tháng 6/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa tới Bắc Nghệ An, nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi thấp hơn 1,5 độ C. Các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5-1,5 độ C, trong đó Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi cao hơn 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nửa cuối tháng 6, Bắc và Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở nhiều địa phương đã quan trắc được ở ngưỡng gần 40 độ C, thời tiết oi nóng. Hình thái thời tiết này kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết nắng nóng còn xảy ra ở Bắc Bộ đến tháng 8/2024 và tập trung chính trong tháng 7/2024.

Tại Trung Bộ, những đợt nắng nóng tiếp diễn đến tháng 9 và tập trung chính trong tháng 7-8/2024, tình trạng khô hạn ở khu vực này có thể còn kéo dài đến tháng 8/2024.

Bên cạnh đó, những đợt mưa lớn kèm dông lốc, mưa đá, sấm sét đã xuất hiện ở Bắc Bộ trong tháng 5. Nửa đầu tháng 6, những cơn mưa xối xả gây ngập lụt ở nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Giang với lượng mưa ngày 9/6 có nơi ghi nhận trên 400mm, một số nơi sạt lở.

Nắng nóng ở miền Bắc dự báo còn kéo dài đến tháng 8/2024. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, mùa mưa tại Trung Bộ khả năng xuất hiện vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9, tương đương trung bình nhiều năm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn so với nhiều năm.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ trong tháng 7-8/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ, tháng 9/2024 cao hơn 10-20%, riêng Tây Bắc thấp hơn 5-10%.

Tổng lượng mưa ở Trung Bộ từ tháng 7-9/2024 cao hơn 10-30%, trong đó Bắc Trung Bộ tháng 8/2024 phổ biến xấp xỉ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 tháng 7,8,9, tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 7-9/2024, trên các sông ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện các đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông chính mức báo động (BĐ)1-BĐ2, các sông nhỏ ở mức BĐ2- BĐ3. Đỉnh lũ năm phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng 7-8/2024.

Từ tháng 7-9/2024, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn ở Bắc Bộ thiếu hụt so với nhiều năm.

Từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8/2024, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và Tây Nguyên xuất hiện 3-5 đợt lũ và dao động, các sông khác ở Trung Bộ mực nước biến đổi chậm. Trong tháng 9, trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuất hiện 2-4 đợt lũ và dao động.

Từ cuối tháng 6-8/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Cảnh báo triều cường ven biển Đông Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nửa cuối tháng 6 đến hết tháng 9/2024, khu vực này xuất hiện 7 đợt triều cường. Tuy nhiên, mực nước tại trạm Vũng Tàu trong các đợt triều cường chỉ ở mức dưới 4,1m. Do thời điểm này, ven biển Đông Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực ngoài đê bao ở mức thấp.

Đối vùng ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 7 và 8/2024 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp sóng lớn trong gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.