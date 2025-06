Bà Phạm Khánh Phong Lan: Sau vụ C.P. bị tố bán heo bẩn, TP.HCM vào cuộc rà soát

(VTC News) -

Trao đổi về câu chuyện truyền thông trong ngành thực phẩm tại sự kiện liên quan sáng 4/6, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, nhắc ngay đến vụ việc đang làm nóng dư luận là Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P.) bị tố đưa heo không an toàn vào giết mổ, bán ra thị trường.

Theo bà Lan, ai cũng sợ thực phẩm bẩn. Đứng dưới góc độ của người dân, khi xem hình ảnh báo đài đưa tin, bà cũng bức xúc, nhưng cần bình tĩnh, xem xét cả quá trình.

“Vụ việc phản ánh xảy ra năm 2022, cách đây 3 năm. Việc này đang được Sóc Trăng kiểm tra. Vụ việc không xảy ra tại TP.HCM nhưng nguyên tắc là khi có sự việc xảy ra, người dân bức xúc thì chúng tôi đã vào cuộc”, bà Phong Lan nói.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, C.P. là doanh nghiệp giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo mô hình khép kín, hiện đại và có tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của TP.HCM. Do vậy, ngành chức năng của TP luôn đặt việc kiểm tra, kiểm soát thường trực chứ không phải đến khi có sự cố mới vào cuộc.

Cách của TP.HCM là thịt heo khi về đều được kiểm soát trước khi đưa ra thị trường. Thực tế, lượng heo về các chợ đầu mối của thành phố không chỉ đến từ lò giết mổ công nghiệp tại chỗ mà còn từ các tỉnh thành lân cận. Lực lượng kiểm tra đôi khi cũng phát hiện 1-2 mảnh không đảm bảo tiêu chuẩn, và ngay lập tức tịch thu tiêu hủy tại chỗ.

Riêng đối với C.P., Sở đã rà soát và kiểm tra ban đầu, hầu như không có vi phạm trong thời gian qua.

“Chúng tôi chưa phát hiện sai phạm. Xác minh cũng chỉ trả lời câu hỏi thời điểm hiện nay có an toàn hay không, chứ không phản ánh được thời điểm trước đó. Do đó, mong mọi người xem xét cả quá trình, không loại trừ tình huống, trường hợp khác”, bà Lan nói.

Bà Lan khẳng định điện thoại bà luôn mở, Sở An toàn thực phẩm không giấu thông tin, nhưng phải tôn trọng quá trình điều tra, đánh giá cụ thể trước khi công bố. Tránh việc nóng vội hay vì hiệu ứng truyền thông mà đưa tin một chiều, chưa có kết luận chính thức, khiến doanh nghiệp bị tổn hại, người tiêu dùng hoang mang, còn xã hội thì thêm rối ren.

Cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm tại cửa hàng C.P ở Sóc Trăng. (Ảnh: D. Khang)

Bà Phong Lan cũng nêu quan điểm việc đánh giá một doanh nghiệp, sản phẩm thực phẩm cần dựa trên số liệu, phân tích rủi ro cụ thể, không cảm tính hay nhìn nhận phiến diện từ một vài sự cố cá biệt.

Ngày 30/5, mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo của ông L.Q.N (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) - từng là nhân viên của cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, với nội dung tố công ty C.P trà trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh, hôi thối, rồi bắt nhân viên bán ra thị trường.

Ngoài ra, một số sản phẩm thịt kém chất lượng còn được chỉ đạo pha lóc, rồi bán rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, hàng hết "date" thì tháo thương hiệu để bán ra ngoài…

Vụ việc xảy ra từ năm 2022 mà đến cuối tháng 5/2025 mới phản ánh với cơ quan chức năng, ông N. cho rằng, đã báo cáo với lãnh đạo cấp cao và được hứa để xử lý nội bộ, nhưng không nhận thấy tổ chức điều tra hoặc xử lý sai phạm, cũng không xác minh, không liên hệ xử lý sai phạm nên ông tố giác vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chiều 30/5, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc kiểm tra các cửa hàng kinh doanh của C.P Việt Nam tại địa phương, đồng thời đề nghị tỉnh Hậu Giang cùng phối hợp kiểm tra, do hình ảnh cung cấp thể hiện điểm giết mổ tại địa bàn Hậu Giang.

Kết quả kiểm tra tại 4 cửa hàng ở Sóc Trăng cho thấy, có 3 cửa hàng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn. Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lấy tại cửa hàng âm tính với các dịch bệnh.

Tại Hậu Giang, cơ sở giết mổ Dững Nga đã thừa nhận hình ảnh heo bệnh mà người dân phản ánh có tại có sở này và được xử lý tiêu hủy nấu cho cá ăn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4/6 cũng đã có công văn gửi Bộ Công an, đề nghị điều tra thông tin lan truyền về việc Công ty C.P. bị tố bán thịt heo bệnh.