Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?

(VTC News) -

Hướng đến Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (giai đoạn 2025–2030), Bộ GD&ĐT công bố danh sách 60 nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong quản lý và giảng dạy.

Danh sách năm nay có 3 nhà giáo trẻ tuổi nhất cùng sinh năm 1990, đại diện cho thế hệ giáo viên năng động, sáng tạo, đang đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục.

Chị Nguyễn Thu Thảo

Với tư duy đổi mới và khát vọng tạo ra môi trường học tập toàn diện, chị Nguyễn Thu Thảo - Chủ tịch Hệ thống trường TH School dẫn dắt trường trở thành mô hình giáo dục tiên phong kết hợp chuẩn quốc tế với tinh hoa Việt Nam học.

Dưới sự điều hành của chị, TH School đạt hàng loạt chứng nhận uy tín quốc tế như WASC, Cambridge, ABSA và trở thành thành viên của EARCOS. 100% học sinh tốt nghiệp được nhận thư mời từ các đại học danh tiếng trong và ngoài nước, nhiều em giành học bổng 90-100%. Học sinh TH School liên tục ghi dấu ấn với huy chương quốc tế tại các cuộc thi như World Scholar’s Cup, Science Snippets, SIMSO, Teenagle, ANU Business Case.

Chị Thảo cũng là người tiên phong đưa AI, STEM vào giảng dạy, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và học tập. Hệ thống có tới 98 câu lạc bộ ngoại khóa miễn phí, giúp học sinh phát triển kỹ năng sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao.

Không chỉ chú trọng giáo dục, chị còn tích cực lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội thông qua các dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện.

Trong thể thao, chị sáng lập đội đấu kiếm Nghệ An, đưa đội giành Huy chương Đồng cấp quốc gia năm 2025, đại diện Việt Nam dự Navy Open (Thái Lan) đạt Top 1 nhóm tuổi 35+, và Hạng Nhì Sunrise Sprint 2025.

Chủ tịch Hệ thống trường TH School Nguyễn Thu Thảo

Cô Phạm Thị Thanh Hà

Là giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh của thành phố và tỉnh Hưng Yên, cô Phạm Thị Thanh Hà - giáo viên trường Tiểu học Hiến Nam (phường Phố Hiến, TP. Hưng Yên) luôn được đồng nghiệp và học trò yêu quý bởi tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn vững vàng.

Cô Hà đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024, đại diện đội ngũ giáo viên tiểu học toàn thành phố tham gia nhận xét sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 - NEXT MOVE 5 gửi Sở GD&ĐT, đồng thời là thành viên hội đồng chấm sáng kiến khối Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2024–2025.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn truyền cảm hứng học ngoại ngữ cho học sinh thông qua các câu lạc bộ Tiếng Anh, ngày hội “English Festival”, các cuộc thi “Rung chuông vàng”, hát, kể chuyện bằng tiếng Anh. Nhờ đó, học sinh của cô trở nên tự tin, chủ động và mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

Giai đoạn 2021–2025, học trò do cô Hà hướng dẫn đạt 4 huy chương Đồng IOE cấp Quốc gia, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng cấp tỉnh, cùng nhiều giải Nhất, Nhì IOE cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn môn Tiếng Anh của nhà trường.

Với những nỗ lực bền bỉ, cô Phạm Thị Thanh Hà nhiều năm liền được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022, 2024), nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT và UBND thành phố Hưng Yên.

Cô Phạm Thị Thanh Hà - giáo viên trường Tiểu học Hiến Nam

Thầy Nguyễn Ngọc Hạ

Với 12 năm gắn bó trong ngành giáo dục, trong đó có 5 năm tình nguyện giảng dạy tại trường Tiểu học xã Sinh Hạ và trường Tiểu học Sinh Tồn (huyện Trường Sa, giai đoạn 2013-2018), thầy Nguyễn Ngọc Hạ - giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là tấm gương tiêu biểu về tinh thần cống hiến, vượt khó và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy.

Trong vai trò tổ trưởng chuyên môn, thầy Hạ luôn tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và linh hoạt trong từng bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tại địa phương.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng hàng loạt thành tích: Giải Nhất Hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp thành phố năm 2023, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2025. Thầy nhiều lần được Bộ GD&ĐT, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở GD&ĐT Khánh Hòa và UBND huyện Trường Sa tặng Bằng khen, Giấy khen vì đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục tại vùng biển đảo.

Đặc biệt, năm 2018, thầy Nguyễn Ngọc Hạ vinh dự được Bộ Tư lệnh Hải quân trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ghi nhận những năm tháng gieo chữ giữa trùng khơi Trường Sa, nơi mỗi bài học không chỉ dạy tri thức mà còn thắp lên tinh thần yêu nước và ý chí bền bỉ nơi học trò.