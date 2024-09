Ba Na Hills Golf Club của Sun Group lọt 'Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam 2024'

(VTC News) -

Ba Na Hills Golf Club là sân gôn 18 lỗ, nằm trên con đường vi vu đến tiên cảnh Bà Nà Hills (Đà Nẵng).

Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam 2024.

Ngay từ ngày đầu đi vào vận hành, sân golf vinh dự nhận giải “Sân golf mới tốt nhất thế giới” năm 2016. Và sau đó là chuỗi danh hiệu “Sân golf tốt nhất châu Á” và “Sân golf tốt nhất Việt Nam” trong nhiều năm liên tiếp. Cựu gôn thủ số 1 thế giới Luke Donald đã kết hợp với IMG để tạo nên tuyệt tác sân golf này.

Ngoài Ba Na Hills Golf Club, những sân được lọt vào “Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam 2024” gồm có: The Bluffs Grand Ho Tram, Hoiana Shores Golf Club, Laguna Golf Lang Co, Legend Danang Golf Resort, KN Golf Links Cam Ranh, Royal Golf Course, Legend Valley Country Club, Thanh Lanh Valley Golf & Resort, FLC Ha Long Golf Club.

Ông Phạm Tiến Vân – Trưởng Ban tổ chức sự kiện - chia sẻ: “Chúng tôi tự tin rằng các kết quả được trao sẽ không chỉ tri ân những sân golf, các hạng mục giải trí gắn với golf mà còn góp phần khuyến khích các đơn vị nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các dịch vụ tốt nhất cho golfer cũng như quảng bá vẻ đẹp golf Việt ra thế giới.”

Được biết, năm nay là năm thứ mười giải thưởng “Vietnam Golf & Leisure Awards” được tổ chức.