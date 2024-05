Ba gã thanh niên liều lĩnh phá cổng nhà người quen để trộm xe SH

(VTC News) -

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Công Nhật Trường (SN 2006, trú phường Gia Hội, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đại diện Công an TP Huế cho biết, lúc 03h ngày 16/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế nhận được tin báo của anh Phạm B. (SN 1990, trú phường Thuận An, TP Huế) bị kẻ gian phá cửa cổng, đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy SH BKS: 75AF- 178.94.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP. Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, truy xét kẻ gây án. Đến 10h cùng ngày lực lượng công an bắt giữ 3 kẻ gây án gồm Đặng Công Nhật Trường; Lê Vũ Quang Huy (cùng SN 2009) và Hà Văn Kiệt (SN 2008) cùng trú TP Huế.

Trường, Huy, Nhật và tang vật của vụ án. (Ảnh: Công Quang)

Tại trụ sở Công an TP Huế, Đăng Công Nhật Trường khai nhận, do quen biết, thân thuộc với gia đình anh B. và biết được mật khẩu mở khóa xe SH nên 1h ngày 16/5 hắn bàn với Huy, Kiệt cùng nhau đi trộm.

Cả ba sau đó cùng đi trên một xe máy, khi đến nhà anh B., chúng phối hợp phá khóa cổng, lấy trộm xe SH trên đang để trước sân nhà. Hiện Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định bắt giam với Trường. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Huy và Kiệt theo đúng quy định của pháp luật.

Đầu tháng 3/2024, Công an TP Huế cũng từng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm đối với Biện Đình V. (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện thuê trọ tại phường Phú Nhuận, TP Huế) do có hành vi trộm xe SH.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, Công an TP Huế khuyến nghị người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà phải đóng, khóa cổng, cửa cẩn thận, các ô thông gió. Cửa sổ phải có song sắt bảo vệ chắc chắn, không giao chìa khóa, tiết lộ mật khẩu cho những người không đáng tin cậy, tránh kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.