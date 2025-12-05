Audition - nỗ lực đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới

(VTC News) -

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á, Audition trở thành bộ môn Esports trình diễn chính thức tại Sea Games 33, được trao huy chương riêng biệt. Hành trình từ game giải trí quen thuộc này không chỉ khẳng định sự chuyên nghiệp hóa mà còn mở ra cơ hội lan tỏa bản sắc Việt Nam.

Những vũ công mang khát vọng huy chương vàng

Đội tuyển Audition Việt Nam bao gồm sáu vận động viên (VĐV) tài năng, được tuyển chọn khắt khe từ các giải đấu trong nước. Họ là những người hùng mang trong mình kỳ vọng của cả cộng đồng: VN_Elina (Lê Thị Hoài Phương), VN_Demo (Lê Ngọc Trường Giang), VN_Hare (Roãn Công Thành), VN_Linhh (Tô Ý Linh), VN_Giyu (Nguyễn Văn Huy), và VN_NguyenNgoc (Nguyễn Hồng Ngọc).

Đội tuyển Audition Việt Nam. (Ảnh: VTC)

Tại SEA Games 33, đội tuyển sẽ tranh tài ở ba nội dung chính: Cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam - nữ phối hợp. Các đối thủ trực tiếp lần này đến từ Thái Lan, Philippines và Lào.

Nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ

Ngay sau lễ ra mắt, các VĐV đã lập tức chuyển sang chế độ tập huấn chuyên nghiệp tại Hà Nội. Dù lịch luyện tập mỗi ngày khá dày đặc, không khí và tinh thần của các tuyển thủ luôn sôi nổi. Dù "mồ hôi ướt đẫm và đôi tay đã mỏi nhừ," nụ cười cùng tinh thần Audition vẫn luôn rạng rỡ trên khuôn mặt họ.

Quá trình tập huấn được thiết lập một cách bài bản và khoa học, tập trung vào việc rèn luyện kỹ thuật cá nhân, phối hợp đồng đội, và đặc biệt là phân tích lối chơi của đối thủ. Các buổi tập kéo dài nhiều giờ, kết hợp giữa thực hành nhảy thực tế và xem lại video để cải thiện chiến thuật.

Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok, đội tuyển đã có một trận giao hữu quốc tế kịch tính với đội tuyển Audition Thái Lan vào ngày 30/11 và đạt được những kết quả khả quan. Tình hình tiến bộ vượt bậc này đã củng cố sự tự tin cho cả đội trước thềm đại hội.

Hình ảnh tập luyện tích cực của các VĐV đội tuyển Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33. (Ảnh: VTC)

Lan tỏa Văn hóa Việt qua từng vũ điệu số

Đội tuyển Audition Việt Nam không chỉ thi đấu vì huy chương mà còn mang sứ mệnh quảng bá bản sắc dân tộc. Bộ trang phục thi đấu chính thức tại SEA Games 33 được thiết kế đặc biệt: Nam lấy cảm hứng từ áo tấc, nữ cách điệu từ áo yếm và áo tứ thân, sử dụng tông màu hồng - xanh biểu tượng cho hoa sen Việt Nam.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao – nhấn mạnh: Mỗi vận động viên Audition sẽ là một “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ ra mắt Đội tuyển Audition Việt Nam. (Ảnh: VTC)

Về lâu dài, VTC cam kết tiếp tục nâng cấp Audition với nhiều nội dung, âm nhạc và thời trang đậm chất Việt, biến tựa game này thành cầu nối văn hóa hiệu quả và là bộ môn thành tích cao mang huy chương quốc tế cho Việt Nam.

Các trận đấu Audition sẽ diễn ra vào ngày 12/12 tại Bangkok (Thái Lan). Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho 6 vận động viên Audition Việt Nam tại SEA Games 33 thông qua các đường link dưới đây

Website Audition SEA Games 33: https://au.vtc.vn/seagames33