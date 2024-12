'Át chủ bài' giúp Vinhomes Grand Park giữ vững ngôi vương về thu hút đầu tư

(VTC News) -

Sau nhiều tháng chờ đợi, VinWonders - “át chủ bài” giúp gia tăng giá trị các dự án BĐS tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) chính thức ra mắt, đón hàng ngàn cư dân và du khách trải nghiệm mỗi ngày.

Siêu tiện ích thắp sáng Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn

Theo hãng Precedence Research (Mỹ), quy mô thị trường công viên giải trí toàn cầu ​​sẽ chạm mốc 110,21 tỷ USD vào năm 2033 với những tên tuổi chủ chốt trong ngành, như Cedar Fair Entertainment Company, The Walt Disney Company, Disney Parks and Resorts, Universal Studios Theme parks, Six Flags Entertainment Corporation…

Tại Việt Nam, Tập đoàn Vingroup tham gia vào thị trường đầy hấp dẫn này từ hơn một thập kỷ trước, với hệ thống công viên giải trí VinWonders hiện diện tại các thủ phủ du lịch, như Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An, thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Từ thành công của mô hình công viên giải trí tại các quần thể nghỉ dưỡng nổi tiếng, Vingroup bắt đầu chiến lược đầy sáng tạo - đưa VinWonders vào các đại đô thị Vinhomes nhằm tăng thêm tiện ích và trải nghiệm cho cư dân, đồng thời tạo sức hút cho ngành du lịch địa phương.

VinWonders góp phần gia tăng giá trị cho Vinhomes Grand Park.

Tại TP.HCM, VinWonders Grand Park ra mắt và bắt đầu đón khách vào đúng vào thời điểm khai màn chuỗi sự kiện được chờ đợi nhất trong năm - Amazing Grand Park. Hàng chục ngàn cư dân và du khách đã đến vui chơi giải trí, trải nghiệm công viên nước và các trò chơi mạo hiểm, đồng thời hòa mình vào lễ hội Giáng sinh độc đáo được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đại đô thị.

VinWonders đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho Vinhomes Grand Park, đồng thời tác động tích cực đến giá trị của các dự án BĐS trong lòng đại đô thị. Nổi bật là chuỗi nhà phố thương mại Broadway cùng phân khu căn hộ phong cách Mỹ The Beverly - 2 dự án nằm gần nhất với “vũ trụ giải trí” VinWonders.

Nhà đầu tư thắng lớn với shop thương mại Broadway

Vốn là những tọa độ đầu tư hấp dẫn, hai cái tên Broadway và The Beverly càng gia tăng độ “hot” và được đông đảo nhà đầu tư săn lùng kể từ thời điểm VinWonders ra mắt.

Nhà phố thương mại Broadway hưởng lợi nhờ dòng khách khổng lồ từ VinWonders.

Ngoài VinWonders, Broadway và The Beverly còn kế cận hàng loạt tiện ích đẳng cấp và thời thượng của đại đô thị, bao gồm TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, tuyến phố thương mại dịch vụ Ginza, đại lộ mua sắm Rodeo…

Tại Broadway, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng triển khai đa dạng các mô hình kinh doanh, như nhà hàng, tiệm cafe, cửa hàng thời trang, showroom hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cơ sở nha khoa... Nếu không trực tiếp kinh doanh, chủ nhân có thể cho thuê lại, tạo nguồn thu nhập thụ động đều đặn và bền vững.

Tại The Beverly, các căn hộ là mục tiêu của khách hàng có nhu cầu ở thực, nhằm hiện thực hóa giấc mơ sống sang, tận hưởng các trải nghiệm vui chơi giải trí bất tận do VinWonders mang lại. Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tư, có thể cho thuê đáp ứng nhu cầu lưu trú khách du lịch về nghỉ dưỡng và tham gia các sự kiện tại đại đô thị.

Các căn hộ The Beverly gia tăng sức hút với khách hàng nhờ lợi thế kế cận VinWonders.

Không những sở hữu vị trí đắc địa giữa giao lộ kinh doanh sầm uất bậc nhất đại đô thị, cả 2 dự án còn kết nối với các hạ tầng giao thông quan trọng trong khu vực, như tuyến Vành đai 3 xuyên tâm dự án, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, sân bay quốc tế Long Thành… Các công trình này khi đi vào vận hành sẽ tạo nên lợi thế siêu kết nối, đưa Broadway và The Beverly trở thành điểm đến an cư, đầu tư, lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu TP HCM và khu vực.

Theo các chuyên gia, mô hình công viên giải trí không những góp phần nâng tầm chất lượng sống của cộng đồng cư dân mà còn mở ra tiềm năng kinh doanh vô tận, từ đó thúc đẩy giá trị BĐS tăng trưởng theo cấp số nhân.

Nghiên cứu của hãng Lucrative Landmark Report cho thấy, giá căn hộ gần công viên giải trí Walt Disney World (Mỹ) đã tăng chóng mặt, lên đến 364% giá trị. Kỷ lục này cũng được các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tái lập tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, đặc biệt với những dự án nằm gần “đòn bẩy tăng giá” VinWonders như Broadway và The Beverly.

