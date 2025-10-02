Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, tối mai vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 2/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Lúc 7h, tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Matmo trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão Matmo. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng tối 3/10, bão Matmo đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm hoạt động trên khu vực biển này.

Đến 7h ngày 4/1, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, khả năng mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Lúc 7h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70m về phía Đông Bắc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, có thể mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Tác động của bão Matmo, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.