Áp thấp nhiệt đới hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng 9/4, vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 09.0N-152.2E, cách Philippines khoảng gần 3.000km, cường độ hiện tại mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang nằm ở phần phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, vì thế trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, khả năng mạnh lên thành bão.

"Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Các cơn bão đã hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2026 là Nokaen, Penha, Nuri.

Theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, cơn bão này khả năng cao sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển về phía Nam của Nhật Bản. Về hình thế thời tiết cũng như các dự báo của mô hình đều cho thấy rất ít khả năng di chuyển vào Biển Đông của nước ta. Đây là dạng đường đi điển hình di chuyển theo quỹ đạo Parabol của các cơn bão đầu mùa xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", cơ quan khí tượng thông tin.

Hiện tại, cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức khí tượng thế giới phân theo dõi, dự báo, cảnh báo các cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng nhận định, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn áp thấp nhiệt đới này.

Theo dự báo, trong ba tháng 4-6, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,3 cơn).

Tháng 7-9, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều hơn, tương đương trung bình nhiều năm trên Biển Đông 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn.