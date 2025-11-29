Áp thấp nhiệt đới 'dị nhất năm' tan trên biển, bão số 15 ít dịch chuyển

Chiều nay (29/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Lúc 16h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ vĩ Bắc; 107,1 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng gây gió mạnh trên biển.
Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Chuyên gia khí tượng đánh giá, đây là trường hợp hiếm gặp trong lịch sử khí tượng thế giới. Thông thường các cơn bão, áp thấp nhiệt đới rất hiếm khi hình thành ở vĩ độ dưới 5, do tại đây tồn tại lực Coriolis - lực khiến vật thể chuyển động lệch hướng nhỏ. Đó cũng là lý do Nam Bộ ít bão hơn Bắc và Trung Bộ.
Nhận định về cơn bão số 15 Koto, cơ quan khí tượng cho hay, lúc 16h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 Koto ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11; bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.
Khoảng 16h ngày 30/11, bão số 15 duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11, quần thảo vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ rất chậm, khoảng 3km/h.
Đến 16h ngày 1/12, tâm bão số 15 Koto ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông, đổi hướng Tây và duy trì tốc độ khoảng 3km/h. Bão suy yếu dần còn cấp 8-9, giật cấp 11.
Dự báo lúc 16h ngày 2/12, vị trí tâm bão ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk khoảng 250km về phía Đông, đổi hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 3-5km, tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và tiếp tục suy yếu.
Cơn bão số 15 Koto sẽ gây gió mạnh cấp 7 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.
