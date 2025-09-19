Ảnh hiếm về tiểu thư cuối triều Thanh và bí mật 'gót sen ba tấc'

(VTC News) -

Chi tiết gây chú ý trong ảnh hiếm

Tấm hình ghi lại khoảnh khắc ba bé gái đứng cạnh nhau, nhưng chỉ qua trang phục, tư thế và đôi bàn chân, thân phận của từng người phần nào được hé lộ. Nhân vật ngồi ở vị trí trung tâm được nhiều chuyên gia cho rằng là tiểu thư xuất thân trong gia đình quyền quý.

Khuôn mặt sáng sủa, quần áo tinh tươm cùng loạt trang sức tinh xảo đã khẳng định địa vị khác biệt của cô bé so với hai người còn lại. Tuy nhiên, điều khiến người xem rùng mình lại nằm ở đôi bàn chân nhỏ xíu bị bó chặt trong đôi hài thêu. Đây chính là “gót sen”, biểu tượng sắc đẹp đồng thời cũng là nỗi ám ảnh của phụ nữ Trung Hoa phong kiến.

Bức ảnh của một vị tiểu thư cùng nha hoàn thời nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)

Đứng bên phải tiểu thư là một bé gái khác, có lẽ là nha hoàn hầu cận. Cô bé vẫn đi giày và điểm xuyết vài món trang sức, cho thấy vị trí cao hơn hầu hết gia nhân thông thường. Trái lại, bé gái bên trái ăn mặc giản dị, chất vải thô ráp, không giày dép, không trang sức, phản ánh rõ thân phận thấp kém nhất trong ba người.

Tục bó chân - vẻ đẹp đầy đau đớn

“Gót sen ba tấc” từng được coi là chuẩn mực cái đẹp suốt nhiều thế kỷ ở Trung Quốc. Người ta tin rằng bàn chân càng nhỏ, dáng đi càng uyển chuyển như cành sen lay động trong gió, càng thể hiện sự duyên dáng và quyền quý.

Thực tế, để có được đôi chân bó, các bé gái từ 2 đến 5 tuổi trải qua quá trình ép buộc kéo dài nhiều năm. Bàn chân bị bẻ gập, quấn chặt trong vải, buộc phải giữ nguyên hình dạng biến dạng suốt đời, dẫn đến đau đớn, nhiễm trùng, thậm chí tàn phế.

Tục bó chân để có “gót sen ba tấc” từng được coi là chuẩn mực cái đẹp suốt nhiều thế kỷ ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Theo nhiều nhà nghiên cứu, tục bó chân xuất hiện từ thế kỷ X dưới thời Nam Đường, bắt nguồn từ một cung phi khi múa với bàn chân quấn lụa khiến hoàng đế say mê. Tập tục này dần lan rộng, trở thành “chuẩn mực” vẻ đẹp, đồng thời cũng phản ánh quan niệm xã hội muốn giữ phụ nữ trong khuôn khổ gia đình – bởi việc bó chân khiến họ hạn chế đi lại, gắn chặt với công việc nội trợ.

Ngoài ra, một số tài liệu cho rằng tập tục này còn gắn với quan niệm về sự hấp dẫn trong mắt đàn ông, khiến bó chân tồn tại dai dẳng qua nhiều thế kỷ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn hóa Trung Quốc.

Bức ảnh ba bé gái cuối triều Thanh không chỉ tái hiện giai đoạn lịch sử mà còn phơi bày mặt trái khắc nghiệt của xã hội phong kiến. Đằng sau vẻ đẹp kiều diễm của tiểu thư quyền quý là nỗi đau thể xác và sự ràng buộc tinh thần mà hàng triệu phụ nữ từng gánh chịu.

Ngày nay, khi nhìn lại, hình ảnh ấy không chỉ khiến người xem ngỡ ngàng mà còn trở thành lời nhắc nhở về những định kiến khắc nghiệt từng trói buộc phụ nữ trong quá khứ.