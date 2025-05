Anh bị tai nạn chết mòn cô độc, em mạo danh lấy tiền bảo hiểm xây nhà, mua xe

(VTC News) -

Theo Kankan News, một ngày đầu năm 2019, trên đường trở về nơi làm việc sau khi tham dự một cuộc họp, Lý Chấn - người vừa được thăng chức làm trưởng nhóm an ninh, sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc - gặp tai nạn xe hơi và bị liệt. Do kết quả đánh giá thương tật lao động ở mức cao nhất, ông nhận được gần 16.000 nhân dân tệ (hơn 57 triệu đồng) tiền bảo hiểm mỗi tháng.

Tuy nhiên, năm 2024, Trung tâm An sinh Xã hội bàng hoàng phát hiện Lý Chấn không hề đau ốm hay bệnh tật, không hề chịu chút đau đớn nào, ngày ngày ngồi chơi mạt chược, vừa nói chuyện vừa cười đùa rất vui vẻ.

Điều tra sâu hơn, họ phát hiện người bị liệt do tai nạn xe hơi mang tên Lý Chấn thực ra đã qua đời, còn người lĩnh tiền bảo hiểm bao lâu nay là Lý Đông, em trai ông. Do tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty bảo vệ quy định ứng viên không được quá 45 tuổi nên Lý Đông mượn chứng minh thư của anh trai để làm thủ tục xin việc và làm thẻ ngân hàng.

Lý Đông bị kết án tù vì mạo danh anh trai chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Số tiền bồi thường và bảo hiểm anh ta nhận được sau vụ tai nạn xe hơi đã vượt quá 1 triệu tệ (1 triệu tệ tương đương gần 3,6 tỷ đồng).

Lý Chấn qua đời vì nhiễm trùng phổi vào năm 2021, nhưng Lý Đông đã che giấu tin tức về cái chết của anh mình và tiếp tục nhận tiền bảo hiểm cho đến năm 2024, tích lũy được hơn 580 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) trong thời gian đó.

Số tiền bảo hiểm thương tật cùng các khoản bồi thường khác của anh trai giúp gia đình Lý Đông đủ ăn đủ mặc. Ông ta không chỉ mua xe thể thao cho con trai mà còn xây nhà. Con trai và con dâu của ông ta không phải làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, gia đình bốn người sống theo kiểu "nằm im".

Trong khi đó, Lý Chấn nằm trên chiếc giường cứng trong mấy năm cuối đời, thậm chí không có cả thiết bị chăm sóc chuyên nghiệp, và chết một mình trong ngôi nhà cũ nát.

Mới đây, Lý Đông bị tòa kết án hơn 10 năm tù vì tội gian lận tiền bảo hiểm bằng tên giả.