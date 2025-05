An Khang có mặt trên VNeID: Hành trình chăm sóc sức khỏe thêm một bước

(VTC News) -

Ngay từ những ngày đầu sáp nhập và phát triển chuỗi nhà thuốc An Khang, tập đoàn đã chọn một hướng đi khác biệt cho nhà thuốc: Bán thuốc bằng cái tâm, chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm.

Việc tích hợp hệ thống nhà thuốc An Khang vào ứng dụng VNeID giúp tập đoàn lan tỏa các giá trị đó đến đông đảo khách hàng. Đồng thời hợp tác này hứa hẹn mang đến một bước tiến mới trong trải nghiệm chăm sóc sức khỏe số, đặc biệt là với người dân đang sử dụng bảo hiểm y tế. Thay vì phải cầm theo toa thuốc giấy và xếp hàng tại quầy thuốc bệnh viện, giờ đây, toa thuốc điện tử sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VNeID của bệnh nhân ngay sau khi khám bệnh.

Sự có mặt trên VNeID là minh chứng sống động cho cách An Khang luôn tìm cách đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Từ toa thuốc này, họ có thể dễ dàng lựa chọn An Khang như một nhà thuốc liên kết để mua thuốc, thuốc sẽ được An Khang giao đến tận nhà hoặc nhận tại nhà thuốc một cách nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Toàn bộ quy trình được số hóa, từ khâu kê đơn đến mua thuốc, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và bảo mật nhờ nền tảng định danh điện tử quốc gia. Đây không chỉ là một tiện ích mới, mà là một bước tiến giúp người dân tiếp cận y tế hiện đại, dễ dàng và an toàn hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, mô hình này mang lại lợi ích rõ rệt cho những nhóm đối tượng dễ bị bỏ quên trong hành trình chăm sóc sức khỏe - như người cao tuổi, bệnh nhân mãn tính, người lao động bận rộn hay người dân ở vùng xa. Việc có thể tiếp cận thuốc điều trị chính hãng, đúng toa thuốc và được giao tận nơi thông qua nền tảng số không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà còn là một giải pháp y tế gần gũi và nhân văn hơn bao giờ hết.

Đại diện An Khang cam kết triển khai dự án một cách nghiêm túc, đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số vì cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở mặt tiện ích, việc hợp tác giữa An Khang và VNeID còn là minh chứng sống động cho hai giá trị cốt lõi mà An Khang luôn theo đuổi: Tử tế và Chăm sóc. Tử tế trong việc luôn đặt quyền lợi và sự an tâm của khách hàng làm trung tâm và Chăm sóc khi không chỉ dừng lại ở việc bán thuốc, mà là đồng hành trọn vẹn trong từng chặng đường sức khỏe.

Đại tá Ngô Như Cường chia sẻ về sự cần thiết của các nhà thuốc như An Khang đối với định hướng của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng C06, Bộ Công an, cho biết: “Với mục tiêu “Mỗi công dân Việt Nam sẽ đều có sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID” mà Chính phủ đã đề ra, Cục C06 đã chủ trì phối hợp với Bộ y tế, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh để xây dựng, thiết kế các cấu phần của Sổ Sức khỏe điện tử bao gồm bệnh án điện tử, toa thuốc điện tử, trong đó Nhà thuốc là 1 bộ phận không thể thiếu của Sổ sức khỏe điện tử vì đây là hệ thống cung ứng thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chặng cuối phục vụ người dân.

Nhà thuốc An Khang là một trong những đơn vị nổi bật trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành y tế.”

Tại lễ ký kết hợp tác giữa An Khang và Bộ Công An, CEO nhà thuốc An Khang, ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng tái khẳng định định hướng này: “Chúng tôi hiểu rằng, “sự tử tế” không thể chỉ nằm trong lời nói - mà phải hiện diện trong từng hành động cụ thể, chính sách rõ ràng và trải nghiệm khách hàng mỗi ngày. Và hôm nay, chúng tôi tự hào khi có thể lan tỏa giá trị đó rộng rãi hơn, thông qua nền tảng số quốc gia.”

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh những nguyên tắc không đổi của An Khang trong hoạt động kinh doanh từ những ngày đầu thành lập: Không thu phí cắt liều, không phí ẩn, kinh doanh thuốc chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp phép lưu hành. Tất cả sản phẩm được bán đúng giá niêm yết, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước.

Việc tích hợp với VNeID không phải là đích đến, mà là một chặng trong hành trình dài hơn trong việc nâng tầm sự tiện lợi cho người dùng. Từ đây, An Khang sẽ còn tiếp tục phát triển thêm nhiều tiện ích thiết thực khác, vẫn đảm bảo tính năng đều được xây dựng trên nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân tuyệt đối, tôn trọng quyền riêng tư và đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Và trên hết, tất cả được vận hành từ triết lý nhất quán của An Khang: bán thuốc bằng cái tâm, chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm.