An Gia và dấu ấn khác biệt trên thị trường nhà ở vừa túi tiền

Đáp ứng nhu cầu ở thực

Kể từ khi ra mắt thị trường, An Gia luôn tập trung theo đuổi chiến lược phát triển dòng sản phẩm trung cấp tại TP.HCM và khu vực giáp ranh.

Công ty tích cực M&A mở rộng quỹ đất, ưu tiên các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, phù hợp phát triển sản phẩm vừa túi tiền. Đây là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trên thị trường bất động sản với mức giá dễ sở hữu và chất lượng đảm bảo.

Mặt khác, để đa dạng nguồn vốn phát triển dự án, An Gia tăng cường đầu tư hợp tác với các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài như Anh, Nhật, Hàn... theo hình thức góp vốn trực tiếp vào dự án.

Khu phức hợp Westgate tại Bình Chánh, TP.HCM.

“Quan điểm của An Gia là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay mua dự án bằng mọi giá. Công ty sẽ có những phân tích kỹ càng về khu đất, để khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của người mua; đồng thời, kiên định với mục tiêu phát triển dự án trên nền tảng pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng”, đại diện An Gia nhận định.

Đáng nói, tuy nằm ở phân khúc trung cấp nhưng các dự án của An Gia đều được thi công bởi những nhà thầu lớn như Coteccons, Ricons cùng sự đồng hành của các ngân hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Điều này lý giải vì sao, thương hiệu An Gia ngày càng có vị thế trên thị trường. Các dự án như Westgate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương), The Sóng (Vũng Tàu) hay chuỗi dự án căn hộ tại Quận 7 (TP.HCM) không chỉ thu hút khách hàng nhờ mức giá vừa túi tiền mà còn đảm bảo chất lượng xây dựng và bàn giao vượt trội.

Thiết kế đẹp, tiện ích hiện đại

Bên cạnh tiêu chí “giá trung cấp, chất lượng tiệm cận cao cấp”, điểm đặc trưng trong các dự án của An Gia là thiết kế đẹp mắt, tiện ích hiện đại.

Đơn cử, khu căn hộ ven sông Sky89 (Quận 7) là dự án hiếm hoi tại khu Nam TP.HCM sở hữu hồ bơi vô cực ở độ cao hơn 100m, chiều dài gần 50m với tầm nhìn panorama trực diện sông Sài Gòn.

Hồ bơi vô cực tại dự án Sky89 (Quận 7, TP.HCM).

Hay tại Westgate, ngoài việc tập trung đầu tư về thiết kế ánh sáng, cảnh quan, An Gia còn mạnh tay trang bị loạt tiện ích cao cấp. Dự án sở hữu trên 50 tiện ích trị giá hàng triệu USD, nổi bật như sân tennis, phòng tập golf giả lập, hồ bơi Olympics…

Theo đại diện đơn vị, có ba yếu tố chính tạo nên dấu ấn trong các sản phẩm mang thương hiệu An Gia. Thứ nhất, phải khai thác được yếu tố khác biệt của vị trí dự án nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa với môi trường và tôn vinh cảnh quan xung quanh.

Thứ hai, chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng, luôn coi “khách hàng là trọng tâm”. Trên thực tế, bất động sản vừa túi tiền thường cắt giảm các tiện ích để tối ưu chi phí, nhưng với các sản phẩm của An Gia, công ty luôn sẵn sàng “hy sinh” diện tích thương mại thuộc sở hữu riêng để gia tăng tiện ích phục vụ cư dân.

Hồ bơi tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh).

Chẳng hạn, dự án Westgate có sự cộng hưởng của công viên ngoại khu 2ha với công viên nội khu rộng đến 1,9ha cùng hệ thống tiện ích hiện đại. Hay tại dự án The Standard, An Gia cũng bỏ ra gần 1.000m2 đất thương mại để xây clubhouse triệu đô, cung cấp các tiện ích phục vụ cư dân.

Thứ ba, phải hướng đến các giá trị bền vững, ưu tiên sử dụng các chất liệu, vật liệu thân thiện với môi trường, có thể sử dụng dài hạn. Nhờ đó, các sản phẩm của An Gia không chỉ đẹp từ khi hoàn thiện bàn giao mà các tiện ích cũng vừa đẹp, vừa hữu dụng và bền chất sau nhiều năm.

Liên tục nâng cao, cải tiến

Với khoảng 12.000 sản phẩm tại 11 dự án đã triển khai tại TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương, có thể thấy, các sản phẩm của An Gia là kết quả của một quá trình thiết kế, xây dựng chỉn chu với chất lượng và tiện ích vượt trội.

Đại diện An Gia cho biết, công ty luôn tiếp nhận mọi đóng góp, đặt mình vào vị trí khách hàng để liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ và nâng cao trải nghiệm sống cho khách hàng. Cách làm này giúp các sản phẩm sau của công ty luôn tốt hơn sản phẩm trước, được thị trường đón nhận. Nhiều dự án đạt tỷ lệ hấp thụ chỉ trên 80% chỉ trong 3 tháng.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM.

Trong quý 1 năm nay, công ty lên kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside tại khu Đông TP.HCM. Dự án liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành đai 3, ga Bến xe Suối Tiên tuyến Metro số 1... Dự án tập trung vào phân khúc vừa túi tiền nhưng có sự nâng cấp, cải tiến về tiện ích, chất lượng không gian sống nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của cư dân.

Hiện An Gia đang tiến hành ký kết, hợp tác với khoảng 30 đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối, phục vụ kế hoạch kinh doanh 3.000 sản phẩm The Gió Riverside.

Trong 2-3 năm tới, công ty dự kiến triển khai thêm 2 dự án trọng điểm tại TP.HCM là The Lá Village và Westgate 2 và tiếp tục mở rộng các quỹ đất sạch, đầy đủ pháp lý tại TP.HCM và lân cận.