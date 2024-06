An Gia - dấu ấn khác biệt trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền

(VTC News) -

An Gia có kinh nghiệm khoảng một thập kỷ theo đuổi phân khúc nhà ở vừa túi tiền với nhiều dự án tại khu vực TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương gồm Westgate, The Standard, The Sóng, Sky89, River Panorama, Skyline, Riverside…

Ngoài tiêu chí “giá trung cấp, chất lượng tiệm cận cao cấp”, điểm đặc trưng trong các dự án của An Gia là thiết kế đẹp, tiện ích hiện đại.

Đơn cử tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh, TP.HCM), An Gia lên ý tưởng và thiết kế hệ thống chiếu sáng theo concept “Shape of Nature”. Trong đó, toàn bộ thiết kế facade (mặt đứng) của dự án được điển hình hóa thành những cây xương rồng vươn lên từ mặt đất, biểu tượng cho thịnh vượng và sức sống mãnh liệt.

Khu phức hợp Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Hay dự án The Sóng (Vũng Tàu) được An Gia lấy cảm hứng từ những con sóng để tạo nét kiến trúc uốn lượn, độc đáo, tránh được mô típ thô cứng.

Giới kiến trúc sư đánh giá, The Sóng là một trong những dự án có thiết kế thông minh và mang tính biểu tượng tại thành phố biển Vũng Tàu. Dự án cũng vinh dự nhận được cú đúp giải thưởng gồm “Best Condo Architectural Design” (Dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất) và “Best Condo Interior Design” (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất xuất sắc nhất) do Vietnam Property Awards bình chọn.

Theo đại diện An Gia, có ba yếu tố chính tạo nên một sản phẩm độc đáo trên thị trường.

Thứ nhất, phải khai thác được yếu tố khác biệt của vị trí dự án nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa với môi trường và tôn vinh cảnh quan xung quanh.

Thứ hai, chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng, luôn coi “khách hàng là trọng tâm”. Dự án Westgate (Bình Chánh) có sự cộng hưởng của công viên ngoại khu 2 ha với công viên nội khu rộng đến 1,9 ha, tạo nên tổ hợp mảng xanh có hồ bơi Olympics, hồ bơi trẻ em, sân chơi trong nhà và ngoài trời, khu thể thao, khu BBQ, phòng tiệc.

Tại dự án The Standard (Bình Dương), An Gia cũng bỏ ra gần 1.000 m2 đất thương mại để xây clubhouse triệu đô, cung cấp các tiện ích phục vụ cư dân.

Thứ ba, phải hướng đến các giá trị bền vững, ưu tiên sử dụng các chất liệu, vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng sử dụng dài hạn.

Tiện ích hồ bơi tại dự án The Sóng (Vũng Tàu).

“Với tiêu chí sản phẩm sau phải tốt hơn sản phẩm trước, các dự án của An Gia là kết quả của một quá trình thiết kế chỉn chu, một sản phẩm khác biệt, độc đáo trên thị trường.

Mặt khác, tuy nằm ở phân khúc trung cấp nhưng các dự án của An Gia đều được triển khai, thi công bởi những nhà thầu lớn, uy tín như Coteccons, Ricons… cùng sự đồng hành của các ngân hàng, đối tác trong và ngoài nước”, đại diện An Gia nói.

Điều này lý giải vì sao, từ năm 2015 đến nay, các sản phẩm của An Gia khi ra mắt thị trường đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan.

Riêng năm 2023, trong giai đoạn thị trường khó khăn thanh khoản, công ty vẫn ghi nhận doanh thu đạt gần 3.900 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm nhờ bàn giao các sản phẩm tại dự án Westgate (Bình Chánh) và The Standard (Bình Dương).

Trong quý đầu năm 2024, công ty tiếp tục bàn giao các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate, The Standard và ghi nhận doanh thu 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ. Công ty cũng tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, đưa dư nợ trái phiếu về 0 ngay trong tháng 5/2024.

Với tín hiệu khởi sắc từ thị trường cũng như việc triển khai bàn giao dự án hiệu quả, đúng tiến độ cùng định hướng phát triển dòng sản phẩm vừa túi tiền, năm nay, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với năm 2023.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại Bình Dương.

Cũng trong năm nay, công ty lên kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside (Bình Dương) với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm. Dự án được định vị là khu phức hợp hiện đại, hướng đến người mua ở thực tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

“Dù chưa chính thức ra mắt thị trường, dự án The Gió Riverside vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới đầu tư, người mua nhà. Dự án cũng sẽ kế thừa những giá trị khác biệt trong thiết kế và phát triển sản phẩm của An Gia, đồng thời, sở hữu những dấu ấn riêng về tiện ích để phục vụ nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi”, đại diện An Gia nói.

Ngoài kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, An Gia hiện đang thực hiện pháp lý cho hai dự án The Lá Village và Westgate 2 tại Bình Chánh (TP.HCM) với diện tích lần lượt 27 ha và 3,2 ha.

Về lâu dài, An Gia đặt mục tiêu mỗi năm đưa ra thị trường 2.000 - 3.000 sản phẩm. Đồng thời, công ty cũng sẽ tiếp tục mua thêm 1-2 dự án mỗi năm tại các khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An - những khu vực tập trung phân khúc sản phẩm là thế mạnh của An Gia và kiên định với lộ trình phát triển bền vững.