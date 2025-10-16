(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của đu đủ xanh

Báo Sức khoẻ và Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, đu đủ là loại quả nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng, tác dụng của đu đủ xanh và đu đủ chín.

Quả đu đủ xanh chứa nhiều nhựa giàu các loại enzym như papain, chymopapain tác dụng hỗ trợ tiêu hóa đạm; các thành phần vitamin C và khoáng chất nhưng hàm lượng không cao; là một thực phẩm chứa nhiều tinh bột và ít đường.

Có thể nói trong khi đu đủ xanh là thực phẩm chứa nhiều enzym tiêu hóa thì đu đủ chín lại rất giàu vitamin, đường và chất chống oxy hóa. Chính sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng ấy đã tạo thành những tác dụng với sức khỏe khác nhau của đu đủ xanh và đu đủ chín.

Ăn đu đủ xanh thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Ăn đu đủ xanh thường xuyên có tác dụng gì?

Theo Đông y, đu đủ xanh vị chua ngọt, tính hơi lạnh, đi vào các kinh can, tỳ, vị, tác dụng thư cân hoạt lạc, kiện tỳ hòa vị, tiêu thực hóa tích, lợi sữa, thường được ứng dụng trong điều trị các chứng ăn uống không tiêu, bụng đầy trệ, đau dạ dày, co rút gân cơ, tê mỏi chân tay, phụ nữ sau sinh ít sữa.

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang The times of India cho biết, dưới đây là những tác dụng của đu đủ xanh với sức khoẻ:

Enzyme tiêu hóa

Đu đủ xanh chứa các enzyme như Papain và Chymopapain, giúp cải thiện sức khỏe trao đổi chất và tiêu hóa. Những enzyme này giúp phá vỡ protein và hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Ngoài ra, chất xơ có trong đu đủ giúp cải thiện tiêu hóa bằng cách điều hòa nhu động ruột và đảm bảo đường ruột khỏe mạnh.

Tốt cho làn da

Sự hiện diện của vitamin A, C và E trong đu đủ thô góp phần thúc đẩy làn da khỏe mạnh và rạng rỡ. Những vitamin này đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và hỗ trợ sản xuất collagen, thúc đẩy vẻ ngoài trẻ trung.

Đặc tính chống viêm

Đu đủ sống sở hữu các hợp chất chống viêm, chẳng hạn như flavonoid và beta-carotene. Bổ sung đu đủ sống trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp giảm viêm trong cơ thể, điều này có thể có lợi cho các tình trạng liên quan đến viêm, chẳng hạn như viêm khớp hoặc đau khớp.

Giàu vitamin C

Trong khi nhiều người liên tưởng vitamin C với các loại trái cây họ cam quýt thì đu đủ thô cũng là một nguồn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu này. Vitamin C rất quan trọng cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, sức khỏe của da và sản xuất collagen. Khi bổ sung đu đủ sống trong chế độ ăn uống sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn.

Điều hòa kinh nguyệt

Theo nghiên cứu, ăn đu đủ sống giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Sự hiện diện của loại enzyme gọi là papain được cho là tác dụng điều hòa và bình thường hóa dòng chảy kinh nguyệt. Điều này rất hữu ích với phụ nữ có kinh nguyệt không đều.

Giảm cân

Đu đủ thô có ít calo và nhiều chất xơ, khiến nó trở thành một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Hàm lượng chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no, giảm lượng calo tổng thể. Ngoài ra, các enzym trong đu đủ thô có thể hỗ trợ phân hủy chất béo.