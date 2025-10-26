Ấn Độ và Trung Quốc nối lại chuyến bay trực tiếp sau 5 năm tạm dừng

(VTC News) -

Chính phủ Ấn Độ cho biết việc nối lại chuyến bay với Trung Quốc sẽ thúc đẩy giao lưu và hỗ trợ "bình thường hóa hoạt động trao đổi song phương". Hãng hàng không thương mại lớn nhất Ấn Độ IndiGo sẽ khai thác lại chuyến bay đầu tiên vào lúc 22h ngày 26/10 khởi hành từ Sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose đến Quảng Châu, Trung Quốc.

Hiện tại, các chuyến bay thường lệ giữa Ấn Độ và Hồng Kông vẫn hoạt động. Trong khi đó, dịch vụ bổ sung từ thủ đô New Delhi đến Thượng Hải và Quảng Châu sẽ bắt đầu vào tháng 11.

Máy bay chở khách của hãng hàng không IndiGo. (Ảnh: Reuters)

Tiến sỹ Rajeev Singh, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) cho hay: "Đường hàng không trực tiếp sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển và hậu cần, điều này sẽ có lợi cho doanh nghiệp".

Tại thành phố cảng Kolkata ở phía đông Ấn Độ - nơi có mối quan hệ lâu đời với Trung Quốc kể từ thời kỳ cai trị của Anh, những người di cư Trung Quốc đến đây với tư cách là thương nhân. Ẩm thực kết hợp Ấn - Trung vẫn là nét ẩm thực chủ đạo được yêu thích của thành phố này.

"Đây là tin tuyệt vời cho những người như chúng tôi, những người có người thân ở Trung Quốc. Kết nối hàng không sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch", Chen Khoi Kui, người dân sinh sống tại khu phố Tàu Tangra ở Kolkata cho biết.

Thời gian qua, Ấn Độ phải chịu thâm hụt thương mại đáng kể với Bắc Kinh do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô của Trung Quốc để phát triển công nghiệp và xuất khẩu. Căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh giảm dần sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai nước tại Nga vào năm 2024 và tại Trung Quốc vào tháng 8/2025.

Kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Quốc tăng vọt lên hơn 11 tỷ USD vào tháng 9 và tăng hơn 16% so với tháng 9 năm 2024. Tương tự, kim ngạch xuất khẩu từ Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 1,47 tỷ USD, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước.