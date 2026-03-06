Ăn đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm mỡ máu?

(VTC News) -

Từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm là thời điểm thu hoạch loại quả này. Không chỉ nổi bật với hương vị đặc trưng, loại quả này còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú.

Nhờ chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, đậu bắp được cho là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Commonhealth, dưới đây là những công dụng tiêu biểu của đậu bắp.

Đậu bắp giàu chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa (Ảnh: Shutterstock)

Công dụng của đậu bắp

Bảo vệ mắt

Đậu bắp chứa vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe võng mạc và hỗ trợ thị lực. Khi kết hợp đậu bắp với các thực phẩm giàu kẽm, khả năng hấp thu vitamin A của cơ thể có thể được cải thiện, qua đó góp phần tăng hiệu quả bảo vệ đôi mắt.

Bổ sung canxi cho cơ thể

Theo Li Wanping – chuyên gia dinh dưỡng (Trung Quốc), đậu bắp được nhiều người gọi là “nhân sâm xanh” nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng. Loại thực phẩm này chứa carbohydrate, chất xơ, axit béo không bão hòa, các vitamin, hợp chất phytochemical cùng một số khoáng chất như kali và canxi.

Chuyên gia cho biết, do có hàm lượng axit oxalic tương đối thấp, đậu bắp có thể góp phần hỗ trợ quá trình hấp thu canxi. Vì vậy, đây được xem là một lựa chọn bổ sung canxi từ thực vật cho những người không dung nạp sữa hoặc theo chế độ ăn chay.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Đậu bắp được đánh giá là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ và lớp chất nhầy tự nhiên đặc trưng. Thành phần này giúp hỗ trợ nhu động ruột, làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện tình trạng táo bón và góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi. Tuy vậy, nếu tiêu thụ với lượng lớn, đậu bắp có thể gây cảm giác đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy.

Có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định

Trong các thành phần của đậu bắp, chất xơ chiếm phần lớn. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Ngoài ra, vitamin B3 trong đậu bắp còn giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol trong cơ thể con người.

Ăn đậu bắp có hỗ trợ giảm mỡ máu?

Việc bổ sung đậu bắp vào thực đơn thường xuyên có thể mang lại lợi ích cho tim mạch. Lớp chất nhầy tự nhiên trong loại quả này có khả năng kết hợp với cholesterol trong đường tiêu hóa và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài, từ đó góp phần làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Nhờ cơ chế này, đậu bắp còn có thể hỗ trợ duy trì và cân bằng các chỉ số mỡ máu, đặc biệt khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Một số nghiên cứu cho thấy đậu bắp có thể giúp cải thiện chỉ số đường huyết và cholesterol (Ảnh: Shutterstock)

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã tổng hợp dữ liệu từ 8 thử nghiệm lâm sàng và cho thấy đậu bắp có thể giúp giảm đường huyết lúc đói, giảm chỉ số HbA1c (trung bình khoảng 0,46%), đồng thời hạ cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL).

Tuy nhiên, đậu bắp không thể thay thế thuốc điều trị và người có bệnh lý nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.