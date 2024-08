An Cư và mục tiêu dẫn đầu dịch vụ xây nhà trọn gói tại TP.HCM

(VTC News) -

Với thế mạnh cung cấp đầy đủ trọn gói các dịch vụ từ thiết kế thi công xây nhà trọn gói đến thi công nhà xưởng, nhà phố, biệt thự... Hơn 14 năm phát triển mạnh mẽ với nhiều giai đoạn từ thiết kế, đổi mới sáng tạo liên tục, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà An Cư xây dựng và thi công hơn 200 dự án mỗi năm, trải khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

An Cư sở hữu đội ngũ quản lý nhiều năm kinh nghiệm, hàng trăm các kiến trúc sư có trình độ chuyên môn với khả năng sáng tạo cao, đội ngũ kỹ sư giám sát và thi công dày dặn kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng hành xuyên suốt cùng gia chủ trong hành trình kiến tạo nên không gian sống và tổ ấm hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Từng hạng mục xây dựng sau khi hoàn thành đều được kiểm tra và nghiệm thu rõ ràng trước khi chuyển sang các hạng mục khác. Bên cạnh đó, Xây dựng An Cư còn cung cấp chính sách bảo hành kết cấu xây dựng lâu dài đến 30 năm, bảo hành chống thấm chống dột, kiểm tra định kỳ khảo sát và đánh giá.

Vì vậy, Xây dựng An Cư là một trong các công ty thiết kế xây dựng nhà trọn gói uy tín, chất lượng tại TP.HCM được đông đảo khách hàng lựa chọn.

Đối với thi công trọn gói, khách hàng không cần phải thường xuyên có mặt tại công trường, các bước công việc sẽ được Xây dựng An Cư thực hiện theo đúng cam kết như hai bên thống nhất, đảm bảo cho quá trình làm việc, công tác xây dựng không bị gián đoạn.

Xây dựng An Cư cam kết với khách hàng

Hồ sơ minh bạch rõ ràng: An Cư đảm bảo hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quá trình thi công được trình bày một cách rõ ràng và minh bạch. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra mọi thông tin về dự án, từ hợp đồng, báo giá, đến các chứng từ thanh toán.

Đảm bảo tiến độ thi công:Xây dựng An Cư cam kết thực hiện theo đúng tiến độ thi công trong hợp đồng. Đơn vị kiểm soát tiến độ thi công thông qua bảng quản lý tiến độ được lập khi công trình bắt đầu khởi công. Mọi rủi ro đều được xử lý kịp thời đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn.

An toàn lao động và kỹ thuật:Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, đảm bảo cho công nhân xây dựng. Tất cả máy móc đều được Xây dựng An Cư kiểm tra thường xuyên để tránh rủi ro. Công nhân làm việc trên công trường được đào tạo về mặt kỹ thuật chuyên môn, và được cung cấp bảo hộ lao động đầy đủ.

Không lãng phí:An Cư cam kết luôn quản lý, giám sát chặt chẽ vật tư xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí vật tư làm tổn thất tiền bạc, ngân sách của khách hàng.

Định hướng phát triển của Xây dựng An Cư

Để nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả thi công, Xây dựng An Cư đã và đang tiếp tục cải thiện, phát triển thương hiệu công ty, đưa An Cư trở thành nhà thầu thiết kế thi công uy tín làm tiêu chuẩn góp phần cho sự phát triển bền vững của Xây dựng An Cư. Duy trì và phát triển các dịch vụ của Xây dựng An Cư, tiếp thu và học hỏi trau dồi xu thế mới trong thi công nhằm phục vụ được nhiều khách hàng trong tương lai.

Thông tin liên hệ Địa chỉ: 36 Bàu Cát 7, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM ĐT: 0789.922.299 Website: https://xaydungancu.com.vn Email: [email protected]