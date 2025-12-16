Ăn chặn tiền của sinh viên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục và Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và 2 cấp dưới bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Trả lời Báo Điện tử VTC News, TS, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người có chức vụ quyền hạn nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản hoặc uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại đến Nhà nước, sẽ bị xử lý hình sự, hình phạt cao nhất tới 15 năm tù.

Bị can Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Theo luật sư Cường, tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự khác với tội Tham ô tài sản quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự ở chỗ, tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn là làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, giá trị tài sản bị thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên.

Mục đích của hành vi không phải để chiếm đoạt tài sản, không thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình quản lý như tội tham ô tài sản. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn đòi hỏi chủ thể đặc biệt phải là người có chức vụ quyền hạn.

"Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra khởi tố với Hiệu trưởng trường cao đẳng này và 2 cấp dưới liên quan, xác định đây là các đồng phạm (có cùng ý chí thực hiện tội phạm), các bị can này đã làm trái quy định của pháp luật, không phân phát, thanh toán đầy đủ số tiền cho sinh viên các em khi tham dự A80, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà nước, của ngành giáo dục, gây ra dư luận xấu trong xã hội", ông Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cho rằng, nếu vụ việc không được phát hiện, mục đích phạm tội đã trót lọt, những người này đã chiếm đoạt được tài sản do mình quản lý (đã ăn chặn thành công tiền của sinh viên) thì có thể bị xử lý hình sự về tội Tham ô tài sản với hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân hoặc tử hình.

Trong sự việc này, các bị can chưa thực hiện đầy đủ hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội Tham ô tài sản nên chưa bị xử lý về tội danh này. Tuy nhiên hành vi của các bị can là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà đã làm trái công vụ gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, của ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tội danh này không đòi hỏi các bị can phải chiếm đoạt được tài sản hoặc có động cơ chiếm đoạt tài sản. Chỉ cần các bị can là người có chức vụ quyền hạn, nhưng vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức, cá nhân hoặc thiệt hại phi vật chất khác là có thể bị xử lý về tội danh này.

Trường hợp nếu gây thiệt hại đến tài sản của các sinh viên từ 1 tỷ đồng trở lên, những bị can này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Vị luật sư cho hay, chương trình A80 mang tầm quốc gia, là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng còn thể hiện hình ảnh của Việt Nam trước quốc tế, đòi hỏi không thể có sai sót, không được phép lạm dụng, lợi dụng để trục lợi.

Sự kiện có sự tham gia tập luyện của rất nhiều người trong lực lượng vũ trang và nhiều sinh viên tham gia. Việc tập luyện, tổng hợp luyện và tham gia biểu diễn vất vả, hao tâm tổn lực. Nhiều sinh viên tình nguyện tham gia không phải vì được trả công, được bồi dưỡng mà là vì trách nhiệm đối với Tổ quốc.

"Những giọt mồ hôi, sức lực và cả sự quả cảm của các em là điều đáng ghi nhận, thậm chí còn đáng tự hào cho các cơ sở giáo dục có các sinh viên tham gia chương trình.

Đáng lẽ là người quản lý, là các thầy, các cô phải động viên tinh thần, thậm chí giúp đỡ về vật chất cho các em, tuy nhiên các bị can lại lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm trái công vụ với mục đích là vụ lợi, muốn ăn chặn, chiếm đoạt tiền bồi dưỡng nhỏ nhoi của sinh viên là điều rất đáng lên án.

Số tiền vài trăm nghìn đồng với một sinh viên không lớn, với các bị can lại càng không lớn, nhưng đó là tri ân, là khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho những người tham gia tập luyện. Tuy nhiên, số tiền đó lại bị ăn chặn, bị ăn bớt từ chính người thầy, cơ sở giáo dục của mình thì đây là điều rất đáng lên án. Việc khởi tố, điều tra làm rõ là cần thiết để giải quyết vụ án một cách triệt để, công bằng, đúng pháp luật", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.