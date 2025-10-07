AMANA Hotel: Khi sự tinh tế nằm trong những trải nghiệm nhỏ

(VTC News) -

Linh hoạt để thoải mái hơn

Thông thường, tại nhiều khách sạn, giờ nhận phòng và trả phòng đã được ấn định: Nhận từ 14h và trả trước 12h trưa hôm sau. Điều này khiến không ít du khách gặp bất tiện. Đi xe đêm đến nơi sáng sớm thì phải ngồi chờ hàng giờ trong sảnh. Ngày về, khi vẫn còn muốn ra biển hay dạo quanh thành phố thì lại lo lắng vì đã phải trả phòng.

Tại AMANA Hotel, những lo lắng đó được gỡ bỏ nhờ chính sách lưu trú 24 giờ. Nghĩa là khách nhận phòng lúc nào, thì sẽ trả phòng đúng giờ ấy vào ngày hôm sau. Sự linh hoạt này giúp hành trình trở nên trọn vẹn, để du khách có thể tận hưởng đúng nghĩa từng khoảnh khắc nghỉ ngơi.

Với những ai chọn hạng phòng Executive và Suite, khách sạn còn mang đến dịch vụ check-in nhanh và minibar miễn phí. Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt: được quan tâm, được ưu tiên, và bắt đầu kỳ nghỉ với sự thoải mái.

Quan tâm đến từng vị khách

Một trong những điểm mạnh của AMANA Hotel là chính sách thân thiện với gia đình. Khách sạn áp dụng ưu đãi miễn phí cho 2 trẻ em dưới 11 tuổi khi đi cùng bố mẹ và dùng bữa sáng tại khách sạn. Đây là một hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình yên tâm hơn khi đưa trẻ nhỏ đi nghỉ. Không chỉ tiết kiệm chi phí, mà quan trọng hơn là tạo sự thoải mái để cả nhà có thể vui chơi cùng nhau mà không vướng bận.

Bên cạnh đó, mỗi khách lưu trú còn được tặng bữa trưa trị giá 200.000 đồng theo set menu trong ngày. Đó có thể chỉ là một bữa ăn giản dị, nhưng mang ý nghĩa chào đón, như một lời tri ân từ khách sạn gửi đến du khách. Những chi tiết nhỏ bé ấy khiến trải nghiệm lưu trú không chỉ là ở lại, mà còn là cảm giác được trân trọng.

Kiến trúc boutique, dịch vụ tinh gọn

Không chỉ ở dịch vụ, dấu ấn của AMANA Hotel còn nằm ở không gian. Được định hình là boutique hotel mang phong cách modern minimalist, khách sạn tạo nên một môi trường nghỉ dưỡng tinh giản nhưng giàu cảm xúc.

Với 73 phòng nghỉ đa dạng – từ Superior, Deluxe đến Executive và Suite – AMANA Hotel đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Mỗi phòng đều được thiết kế theo tông màu trung tính, gọn gàng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để mở ra sự thoải mái và riêng tư.

Nhà hàng của khách sạn cũng mang phong cách hiện đại, trang nhã. Đây là nơi du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhẹ nhàng, hoặc kết thúc một ngày rong ruổi bằng bữa tối ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Các chương trình ẩm thực như “Mua 1 tặng 1” nước uống buổi chiều, hay giảm 20% toàn bộ menu F&B trong các dịp đặc biệt, càng góp thêm lý do để thực khách lựa chọn AMANA Hotel.

Giá trị lớn từ những điều nhỏ bé

Trong một thành phố biển sôi động như Phan Thiết, nơi du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn và resort với quy mô lớn, AMANA Hotel chọn cách chú trọng đến những trải nghiệm thực sự chạm vào nhu cầu của du khách để ghi dấu ấn: Một giờ check-out thoải mái hơn, một minibar miễn phí, một bữa ăn nhỏ được tặng kèm, hay sự an tâm khi con trẻ được miễn phí lưu trú.

Đó không phải là những điều quá đặc biệt, nhưng lại khiến du khách ghi nhớ và muốn được quay trở lại. Bởi giá trị của một kỳ nghỉ đôi khi không nằm ở những chi tiết lớn lao, mà ở cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng trong từng khoảnh khắc.

AMANA Hotel – nơi những trải nghiệm nhỏ được chăm chút, để mang lại giá trị lớn cho mỗi chuyến đi. Lưu ý ưu đãi: Các chương trình khuyến mãi của AMANA Hotel được áp dụng theo điều kiện riêng. 24h stay chỉ áp dụng các ngày trong tuần (không áp dụng cuối tuần) và chỉ khi đặt trực tiếp với khách sạn Mua 1 tặng 1 nước uống: áp dụng trong khung giờ cố định các ngày trong tuần. AMANA Hotel trực thuộc Công ty TNHH Vương Phát Phát. Tham khảo thông tin và cập nhật ưu đãi tại website: https://amana-hotel.com.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/AMANAHotelofficial