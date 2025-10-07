AM Best tiếp tục xếp hạng BIC ở mức aaa.VN, cao nhất tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 1/10, tại Singapore, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới AM Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2025 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

Theo đó, AM Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của BIC ở mức B++ (Tốt); xếp hạng năng lực tổ chức phát hành là bbb (Tốt); định hạng tín nhiệm theo thang điểm quốc gia Việt Nam ở mức aaa.VN (Xuất sắc), mức cao nhất tại Việt Nam. Triển vọng nâng hạng cho các chỉ tiêu là Ổn định.

Kết quả định hạng trên thể hiện năng lực tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh ấn tượng, hồ sơ năng lực vững vàng và hệ thống quản trị rủi ro an toàn, hiệu quả của BIC.

Năng lực tài chính của BIC, đo lường thông qua hệ số an toàn vốn (BCAR), được AM Best đánh giá cao. Ngoài ra, BIC có khả năng tạo vốn tốt từ năng lực nội tại nhờ việc tăng trưởng lợi nhuận ổn định và kế hoạch chi trả cổ tức hợp lý, qua đó vốn trên cơ sở rủi ro của BIC tiếp tục đáp ứng tốt, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

Năm 2025, BIC tiếp tục duy trì chiến lược đầu tư thận trọng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, công tác tái bảo hiểm cũng được chú trọng để ứng phó trước những rủi ro lớn và thiên tai. Đối tác tái bảo hiểm của BIC là các đơn vị có uy tín, năng lực tài chính tốt với định hạng tín nhiệm từ A- trở lên.

Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của BIC tiếp tục được AM Best đánh giá tích cực. Trong giai đoạn 2020 – 2024, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân ở mức cao (15,2%) nhờ biên lợi nhuận bảo hiểm duy trì ổn định qua các năm. Bên cạnh đó, thu nhập ổn định từ đầu tư tiền gửi và chứng khoán tiếp tục là nguồn đóng góp quan trọng vào tổng lợi nhuận của BIC.

Khung quản trị rủi ro của BIC được AM Best đánh giá cao, phù hợp với quy mô và thực tế hoạt động nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn, giám sát từ của Ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược FairFax.