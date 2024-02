Alan Dawa Dolma: Làn gió Tây Tạng trong nền âm nhạc Trung Quốc

(VTC News) -

Album sắp ra mắt người hâm mộ có tựa đề “Night & Day”, do hãng Avex Trax phát hành hứa hẹn đưa người nghe vào một hành trình âm nhạc độc đáo, không chỉ là sự kỳ vọng của người hâm mộ mà còn là một bước tiến mới trong sự nghiệp của Alan Dawa Dolma.

Album “Night & Day” được đánh giá cao với sự đa dạng trong âm nhạc và thông điệp mà cô muốn truyền đạt. Những bài hát nổi bật trong album bao gồm "Deeply in Love" và "Castle in the Sky," chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm âm nhạc đặc sắc cho những người hâm mộ nữ ca sĩ.

Album “Night & Day”.

Album “Night & Day” dự kiến ra mắt tới đây sẽ được phát trên các nền tảng Spotify, Apple Music và Youtube từ ngày 28/02/2024.

Tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc và đàn nhị tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và tham gia vào thị trường âm nhạc từ năm 2006 từ cuộc thi tổ chức bởi Avex Trax. Nữ ca sĩ sinh năm 1987 đã sớm được tiếp cận với cả 2 thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, tạo ra một phong cách riêng biệt và độc đáo. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ đã được đón nhận và gây nhiều tiếng vang trong 2 thị trường âm nhạc này với những cột mốc đáng nhớ.

Năm 2006, Alan trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với Avex tại Trung Quốc. Tháng 11/2007, album tiếng Nhật đầu tiên của cô mang tên "Ashita e no Sanka" được phát hành. Tháng 5/2008, Alan phát hành album Shiawase no Kane/Ai Jiushi Shou. Tất cả lợi nhuận từ việc phát hành album đều được cô quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ nhằm giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên.

Tháng 6/2008, Alan phát hành bài hát chủ đề "Natsukashii Mirai (Tương lai khao khát)" cho chương trình truyền hình đặc biệt Save the Future của NHK nhằm nâng cao nhận thức về môi trường trên toàn quốc.

Trailer album mới của Alan.

Tháng 6/2012, cô phát hành album tiếng Trung đầu tiên của mình sau khi ký hợp đồng với Yuehua Music.

Tính đến thời điểm hiện tại, Alan vẫn đang hoạt động tích cực tại Trung Quốc và Nhật Bản. Việc kết hợp giữa văn hóa Tây Tạng và ảnh hưởng từ nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, Alan đã tạo ra những dấu ấn tích cực trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn.

Album "Night & Day" của Alan không chỉ là một làn gió mới, mà còn là một tuyên bố về sự đa dạng và sức sáng tạo trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cô không chỉ là một ca sĩ mà còn là một nghệ sĩ đa tài, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến cả thế giới.