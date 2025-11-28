Ai sẽ thắng nếu tỷ thí võ công: Lý Liên Kiệt hay Thành Long?

(VTC News) -

Lý Liên Kiệt và Thành Long đại diện cho hai thế hệ, hai phong cách võ thuật và diễn xuất khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều là những huyền thoại trên màn ảnh bởi sự miệt mài với nghề khi hy sinh cơ thể cho những cảnh quay mạo hiểm, nhiều lần đối mặt với chấn thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, đây cũng là 2 trong số các diễn viên có kỹ năng võ thuật thực sự, được đào tạo bài bản.

Lý Liên Kiệt hay Thành Long giỏi võ hơn?

Theo Today, Thành Long và Lý Liên Kiệt có mối quan hệ thân thiết, từng so tài trên màn ảnh trong "Vua Kungfu" (2008), khi nhân vật "thiền sư điềm tĩnh" của Lý Liên Kiệt giao đấu với "cao thủ say rượu" do Thành Long thủ vai.

Cuộc đấu gay cấn đến mức đạo diễn phải yêu cầu họ diễn chậm lại, và tỷ số hòa khi kết thúc trận chiến. Sau đó, một cuộc tranh luận giữa những người hâm mộ nổ ra, rằng nếu hai huyền thoại võ thuật này thực chiến ngoài đời, thì ai sẽ thắng?

Một cuộc phỏng vấn với đạo diễn Hong Kong nổi tiếng Vương Tinh, người từng hợp tác với cả hai trong nhiều tác phẩm, sẽ phần nào giúp giải đáp câu hỏi này.

Theo Vương Tinh, về khả năng sử dụng vũ khí, Lý Liên Kiệt là bậc thầy trong giới võ thuật, vượt trội hơn nhiều so với Thành Long. Lý Liên Kiệt hiểu rất rõ cách vận dụng các loại vũ khí, đặc biệt là vũ khí truyền thống Trung Hoa để chiến đấu hiệu quả. Ngay cả khi chỉ có một cây gậy, sợi dây hay cành cây, Lý Liên Kiệt vẫn thực hiện được các chiêu thức một cách uyển chuyển và tinh tế.

Lý Liên Kiệt và Thành Long so tài trong phim "Vua Kungfu" (2008)

Ngược lại, khả năng đánh tay không lại là điểm mạnh nổi bật của Thành Long. Ông kiểm soát cơ thể một cách hoàn hảo và rất giỏi trong kỹ năng né đòn, khả năng tấn công gần như không ai sánh kịp. Trong các phân cảnh hành động, Thành Long có thể biểu diễn chuỗi động tác uyển chuyển và ấn tượng, đồng thời lồng ghép yếu tố hài hước để thêm phần giải trí cho phân cảnh, là điều mà nhiều võ sĩ khác khó thực hiện được.

Vì vậy, theo Vương Tinh, khó có thể so sánh hai ngôi sao này, bởi cách họ chiến đấu vốn dĩ khác nhau hoàn toàn, và mỗi người đều có thế mạnh riêng biệt.

Trong khi đó, đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Viên Hòa Bình, "ông trùm" quyền lực của làng phim hành động Hong Kong, đặc biệt đánh giá cao Lý Liên Kiệt. Theo ông, thế mạnh của Thành Long nằm ở những động tác võ thuật đầy mạo hiểm và kỹ xảo đẹp mắt mà các diễn viên bình thường không dám bắt chước, điều này biến Thành Long trở thành độc nhất vô nhị của dòng phim hài - võ thuật.

Tuy nhiên, trong mắt Viên Hòa Bình, Lý Liên Kiệt vẫn là cao thủ số một. Ông có thể làm chủ mọi môn phái, binh khí hay quyền pháp, vận dụng chúng một cách điêu luyện và thuần thục, khiến Lý Liên Kiệt trở thành biểu tượng của võ thuật trên màn ảnh.

Thành Long, Lý Liên Kiệt học võ thế nào?

Thành Long sinh ra trong gia đình nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc). Khi cha ông sang Canberra làm bếp trưởng tại Đại sứ quán Mỹ, Thành Long được theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương danh tiếng, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của sư phụ Vu Chiêm Nguyên, khi đó ông mới 7 tuổi.

Thành Long trong một cảnh phim của "Túy quyền" (1978).

Trong 10 năm tiếp theo, ông tập võ, nhào lộn, vũ đạo và diễn xuất mỗi ngày. Trong cuốn tự truyện "I Am Jackie Chan - My Life in Action", ông chia sẻ quá trình tập luyện ở Học viện rất khắc nghiệt, liên tục phải tập những động tác khó, và nếu không thực hiện được, ông và các học trò khác sẽ bị sư phụ đánh phạt.

Nhưng cũng nhờ quá trình rèn luyện gian khổ này, ông thành thạo nhiều môn võ khác nhau và phát triển phong cách võ thuật tổng hợp, như Vịnh Xuân Quyền, Bắc Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm, hapkido, karate, quyền Anh phương Tây, mà không theo một phái cố định nào. Thời gian sau, ông gia nhập nhóm Seven Little Fortunes, bắt đầu sự nghiệp diễn viên đóng thế, rồi trở thành ngôi sao võ thuật nổi tiếng toàn cầu.

Thành Long là biểu tượng của điện ảnh Hong Kong. Can đảm, giỏi võ, ông quyết tự thực hiện tất cả các pha hành động nguy hiểm. Kết hợp với khiếu hài hước, Thành Long tìm ra công thức riêng cho những tác phẩm điện ảnh của mình, khiến các cảnh hành động vừa kịch tích vừa mang tính giải trí.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Thành Long để lại dấu ấn với hàng loạt tác phẩm kinh điển, cả ở Hong Kong lẫn Hollywood, như "Con rắn dưới bóng đại bàng", "Tinh Võ Môn", "Đặc Cảnh", "Long Hổ Môn", cũng như các phim Hollywood như "Giờ cao điểm", "Trưa Thượng Hải" và "Chú bé Karate",...

Lý Liên Kiệt sinh sau Thành Long gần một thập kỷ, là con út trong gia đình có năm anh chị em. Năm 8 tuổi, ông bắt đầu học wushu, môn võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã là vận động viên wushu xuất sắc, nhanh chóng được tuyển vào đội tuyển Bắc Kinh.

"Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, gia đình không đủ khả năng cho tôi theo học tại một ngôi trường tốt, vì vậy đi theo con đường thể thao là một sự lựa chọn hoàn hảo, nó cho tôi cơ hội để ra khỏi Trung Quốc", Lý Liên Kiệt chia sẻ với tạp chí Muscle & Fitness.

Lý Liên Kiệt trong phim đầu tay "Thiếu Lâm Tự" (1982)

Năm 17 tuổi, Lý Liên Kiệt giải nghệ, và dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Trương Hân Nghiêm, ông có vai diễn đầu tiên trong "Thiếu Lâm Tự" (1982). Ngay sau bộ phim đầu tay, Lý Liên Kiệt đã nhanh chóng trở thành một ngôi sao tại quê nhà. Cuối những năm 1980, ông chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc), nơi ông bắt đầu dấn thân vào phòng phim võ thuật.

Các bộ phim của Lý Liên Kiệt không thu hút đông đảo khán giả như những tác phẩm của Thành Long. Song, với những người thực sự yêu thích võ thuật và muốn thưởng thức điện ảnh hành động đích thực, phim của Lý Liên Kiệt luôn là lựa chọn hàng đầu. Võ thuật của ông vừa uyển chuyển, tinh tế, vừa mạnh mẽ, với mỗi đòn quyền, mỗi cú cước đều lả lướt nhưng vẫn đầy sức nặng.

Cùng với Thành Long, ông tiến vào Hollywood qua các tác phẩm như "Vũ khí tối thượng" (1998), "Romeo phải chết" (2000), "Kẻ độc tôn" (2001), "Xác ướp: Lăng mộ Hoàng đế Rồng" (2008) và loạt phim "Biệt đội đánh thuê".

Tờ Setn của Đài Loan (Trung Quốc) công bố danh sách "10 siêu sao võ thuật hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ" do người hâm mộ bình chọn. Trong bảng xếp hạng này, Thành Long chỉ đứng ở vị trí thứ 8 khiêm tốn, trong khi Lý Liên Kiệt được đánh giá cao hơn hẳn, ngay cả với các ngôi sao khác, ở vị trí thứ 3, chỉ sau huyền thoại Lý Tiểu Long và nhà vô địch kickboxing Chu Tỉ Lợi. Dù vậy, những đánh giá từ các chuyên gia như Vương Tinh, Viên Hòa Bình hay bảng xếp hạng của người hâm mộ cho thấy khó có thể xác định ai “lợi hại” hơn một cách tuyệt đối, vì mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng biệt, góp phần đưa võ thuật Trung Hoa lên tầm quốc tế và để lại dấu ấn khó quên trên màn ảnh.