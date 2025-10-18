Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Ana Sofia Lendl - mỹ nhân đến từ Guatemala cũng là gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 28 tuổi đang là nhà báo và nhà thiết kế nội thất. Cô nói tiếng Anh lưu loát, ứng xử bình tĩnh. Ở vòng phỏng vấn kín, người đẹp cho biết có khả năng chịu được áp lực "vương miện" nếu đăng quang. Cô nói đã từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên có thể tự cân bằng được tâm trí.