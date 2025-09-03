Ai là tác giả ca khúc vang lên trong lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh?

(VTC News) -

Trong không khí hân hoan của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Tùng Dương và các nghệ sĩ có màn trình diễn giàu xúc cảm ca khúc Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang trên Quảng trường Ba Đình. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Lễ diễu binh, diễu hành A80, nơi âm nhạc, lịch sử và niềm tự hào dân tộc hòa quyện.

Ca khúc "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang'' của tác giả Lê Tự Minh được vang lên trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, được xem là bản hùng ca hiện đại, khắc họa ý chí quật cường, tôn vinh thành quả cha ông và gửi gắm khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới. Tác phẩm được cô đọng trong bốn giá trị cốt lõi: “Tự hào – Đoàn kết – Vươn lên – Vì Tổ quốc”.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Được hát trong ngày 2/9 lịch sử, lại đúng tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp ca hát của tôi. Đây không chỉ là âm nhạc, mà còn là niềm tin, là ước vọng gửi gắm đến Tổ quốc thân yêu.”

Đồng thời, ngay trong dịp đại lễ, MV phiên bản đặc biệt Tùng Dương – Đào Tố Loan cũng được ra mắt. Đây là bước tiếp theo trong chuỗi dự án về quê hương, đất nước mà Tùng Dương thực hiện vào những dịp kỷ niệm lớn của dân tộc, và là một trong những dự án giàu ý nghĩa nhất khi kết hợp giữa âm nhạc đại chúng và thanh nhạc hàn lâm.

Đào Tố Loan chia sẻ, là nghệ sĩ opera và thính phòng cổ điển, cô luôn ấp ủ mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, để âm nhạc không còn ranh giới giữa hàn lâm hay thể loại âm nhạc nào khác, mà tất cả hòa quyện trong cùng một dòng chảy nghệ thuật.

"Khi được cất giọng song hành cùng nghệ sĩ Tùng Dương trong ca khúc mang tính biểu tượng Việt Nam ơi, cùng bước tới tương lai của nhạc sĩ Lê Tự Minh, lại đúng vào dịp Quốc khánh thiêng liêng, tôi thực sự trào dâng niềm tự hào và xúc động. Đây sẽ mãi là một dấu ấn đặc biệt, một kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của tôi”- Đào Tố Loan nói.

Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Đào Tố Loan.

Tác giả, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết: “Bài hát là lời nhắn nhủ: Càng gian nan, dân tộc Việt Nam càng đồng lòng, càng yêu nước. Tuổi trẻ hôm nay hãy cống hiến để xây dựng một đất nước Việt đẹp giàu và Vinh quang".

Đảm nhận vai trò dàn dựng hình ảnh, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng chia sẻ, ê-kíp đã cố gắng đưa vào MV những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những khoảnh khắc bình dị của con người Việt Nam, và cả những thước phim hào hùng trong đại lễ.

"Chúng tôi hy vọng MV không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn khơi gợi, nhắc nhớ tình yêu nước trong mỗi người, đặc biệt là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ" - đạo diễn Nguyễn Anh Dũng nói.

MV Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang được thực hiện công phu, tái hiện hình ảnh đất nước Việt Nam trên hành trình đổi mới và phát triển, đồng thời khắc họa vẻ đẹp con người Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết một lòng vì Tổ quốc.