AI của Không quân Mỹ lên kế hoạch tác chiến nhanh không tưởng

(VTC News) -

Trang Breaking Defense trích dẫn bài phát biểu của Thiếu tướng Robert Claude, thành viên nhóm liên hợp Không quân/Lực lượng Vũ trụ phụ trách Hệ thống Quản lý Chiến đấu Nâng cao (ABMS) đưa tin yêu cầu của Không quân Mỹ trong thử nghiệm mang tên DASH-2 là đưa ra “Phương án Hành động” (COA) tấn công loạt mục tiêu bằng cách sử dụng hỗn hợp máy bay và vũ khí được chỉ định.

Ông Claude cho hay, bằng phương pháp truyền thống, con người đưa ra được 3 phương án trong khoảng 16 phút. Trong khi đó, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra 10 phương án "trong khoảng 8 giây". Có nghĩa là AI tạo được 1,25 COA/giây, còn con người tạo được một COA trong 5,3 phút. Tốc độ của AI nhanh hơn con người khoảng 400 lần.

AI tạo ra kế hoạch chiến đấu nhanh hơn con người. (Ảnh: Joseph Cole)

Dù kết quả do AI tạo ra nhanh hơn nhiều so với con người và mang lại nhiều lựa chọn, nhưng vấn đề là không phải tất cả kế hoạch do AI đề xuất đều khả thi.

Ông Claude cho biết những lỗi này không thể hiện rõ ràng, nó rất khó để phát hiện và đòi hỏi con người phải có chuyên môn cao hơn mới có thể sửa chữa.

“Điều quan trọng trong thời gian tới là, mặc dù ta có được kết quả nhanh hơn và nhiều hơn từ AI, vẫn phải có sự tham gia của con người để đảm bảo tất cả đều khả thi. Quyết định cuối cùng cũng phải do con người đưa ra”, Thiếu tướng Claude nhấn mạnh.

Dù vậy, nhưng ông Claude vẫn kỳ vọng những phiên bản tiếp theo của công cụ lập kế hoạch AI sẽ giảm tỷ lệ lỗi trong tương lai.