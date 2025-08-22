AEON Tân An sắp khai trương

(VTC News) -

Với vị trí tiếp giáp các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với đông đảo khu dân cư lân cận, TTTM AEON Tân An được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận.

AEON Tân An sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9/2025.

Điểm đến hấp dẫn với đa dạng sản phẩm, dịch vụ

TTTM AEON Tân An hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới mẻ với khoảng 30 gian hàng, trong đó 25 thương hiệu (hơn 80% tổng số gian hàng) lần đầu tiên xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây quy tụ đa dạng các cửa hàng, bao gồm Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Tân An, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim... trong một điểm đến, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thú vị.

Trong đó, khu siêu thị TT BHTH & ST AEON Tân An cung cấp đa dạng các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày của khách hàng. Đồng thời, chú trọng vào các nhóm sản phẩm tiện lợi, như thực phẩm sơ chế sẵn (Ready-to-cook) và thực phẩm chế biến sẵn (Ready-to-eat) được khách hàng ưa chuộng.

Khu vực Siêu thị tại AEON Tân An đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng.

Với diện tích 750m² và 188 chỗ ngồi, quầy AEON Delica được kiến tạo như một điểm hẹn ẩm thực lý tưởng cho mọi thế hệ. Thực đơn quy tụ nhiều món hấp dẫn, nổi bật là bộ sưu tập lẩu mới lấy cảm hứng từ hương vị Đồng bằng sông Cửu Long, với các lựa chọn Lẩu Chua Ngọt, Lẩu Thái và Lẩu Hải Sản Chua Ngọt, có mức giá từ 69.000 đến 179.000 VNĐ. Bên cạnh đó, khách hàng có thể khám phá quầy Salad tươi mát và món cuốn kiểu Hàn Quốc đang được ưa chuộng.

Các món đặc trưng của AEON như sushi, sashimi, onigiri, mini kimbap vẫn được phục vụ đầy đủ, đi kèm menu đồ uống đa dạng với nhiều lựa chọn topping phong phú. Không gian còn thêm phần hấp dẫn với các món bánh tươi mới nướng mỗi ngày như soufflé, pancake, taiyaki, muffin và pizza, mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho mọi thực khách.

Tại TT BHTH & ST AEON Tân An, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm toàn diện với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ chỉ có tại AEON. Từ nhãn hàng riêng TOPVALU với hơn 1.500 sản phẩm chất lượng, đến thương hiệu phong cách sống HÓME COÓRDY hay các cửa hàng chuyên doanh như Glam Beautique, MYCLOSET, cùng khu vực Thể thao & Hoạt động – tất cả đều đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tiêu dùng hằng ngày, làm đẹp, thời trang đến nâng cao sức khỏe cho khách hàng địa phương.

Các sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng AEON cùng dịch vụ tận tâm giúp khách hàng mua sắm tiện lợi.

AEON Tân An còn triển khai mua sắm đa kênh qua điện thoại và nền tảng AEON ESHOP với hơn 25.000 sản phẩm cùng dịch vụ giao hàng tận nhà nhanh chóng, thuận tiện ngay cả với các mặt hàng cồng kềnh. Đồng thời nâng tầm trải nghiệm mua sắm với các dịch vụ và tiện ích như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, tủ giữ đồ thông minh, máy làm đá khô bảo quản thực phẩm, cùng các ưu đãi hấp dẫn với thẻ thành viên WAON Point, Kids Club và dịch vụ hoàn thuế VAT cho khách du lịch.

Nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững, AEON khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân thay cho túi nilon dùng một lần, với ưu đãi giảm trực tiếp trên hóa đơn.

Không gian xanh cùng tiện ích hiện đại cho trải nghiệm mua sắm thoải mái

Tại TTTM AEON Tân An, khách hàng có thể mua sắm và thư giãn trong không gian mở đa dạng cùng hệ thống tiện ích được bao phủ bởi mảng xanh tươi mát. Tầng trệt là khu vực ngồi tại khu ẩm thực tự chọn Delica, tầng hai là không gian ngồi mở thoáng đãng, và sân thượng ngoài trời trở thành điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Khoảng 11.000 cây xanh được trồng khắp khuôn viên đã hiện thực hóa ý tưởng “Công viên Cộng đồng hàng ngày”, nơi khách hàng hòa mình vào thiên nhiên như một phần của nhịp sống. Đồng thời, hướng đến sự phát triển bền vững, AEON Tân An đang trong lộ trình đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS NC V3.

Bên cạnh không gian thân thiện với môi trường, TTTM AEON Tân An còn chú trọng nâng cao trải nghiệm mua sắm thông minh và tiện nghi với bảng hiển thị kỹ thuật số (digital signage) và tủ khóa điện tử (e-lockers). Khách hàng được hưởng nhiều dịch vụ miễn phí như bãi đỗ xe, Wi-Fi, cùng các tiện ích hỗ trợ gia đình như phòng chăm sóc em bé, xe đẩy, xe lăn và khu vui chơi trẻ em, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi.