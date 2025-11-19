AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

(VTC News) -

Với vai trò Nhà bán lẻ, AEON nỗ lực tạo ra các tác động tích cực bền vững lên môi trường thông qua ba hướng tiếp cận chiến lược: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chuyển đổi mô hình bán lẻ xanh và đầu tư vào giáo dục thế hệ tiêu dùng tương lai.

AEON xác định thế hệ trẻ là lực lượng tiêu dùng kế tiếp, giữ vai trò then chốt trong hành trình kiến tạo lối sống bền vững của xã hội. Vì vậy, AEON Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục môi trường cho thế hệ này nhằm góp phần xây dựng tư duy tiêu dùng xanh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa kép từ gia đình đến trường học và trong cộng đồng.

Mục tiêu và chiến lược triển khai của AVN

AEON Việt Nam xây dựng chiến lược giáo dục toàn diện, được thiết kế nhằm tiếp cận và triển khai bao trùm tất cả các giai đoạn phát triển nhận thức của thế hệ trẻ, kéo dài xuyên suốt từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông. Mục tiêu cốt lõi là trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, đảm bảo sự phát triển liên tục và hiệu quả.

Chiến lược này cho phép AEON đồng hành cùng thế hệ trẻ qua từng bước tiến hóa: Từ bước đầu hình thành nhận thức nền tảng về môi trường, đến việc cung cấp cơ hội trải nghiệm thực tế các hoạt động bền vững ngay tại cộng đồng và chuỗi bán lẻ AEON. Hành trình này được xây dựng một cách logic, dẫn dắt các em từng bước khơi dậy tiềm năng để không chỉ là người tiêu dùng thông thái, mà còn trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ dẫn dắt và tạo ra các sự thay đổi tích cực, định hình một xã hội bền vững hơn.

Giáo dục bền vững ở Tiểu học – Gieo những hạt giống đầu tiên

Cụ thể hơn, năm 2024 là năm đầu tiên AEON thử nghiệm dự án Cheers Club, một chương trình giới thiệu cho học sinh về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc thông qua môi trường học tập thực tế ngay tại siêu thị – nơi các em tiêu dùng hằng ngày. Chương trình giúp các em kết nối nhận thức, hành vi và thói quen ngay từ khi còn nhỏ. Các hoạt động thực tế được triển khai trong dự án Cheers Club bao gồm trải nghiệm quầy thu ngân, thảo luận nhóm, sáng tạo và thuyết trình.

Dự án AEON Cheers Club giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm quầy thu ngân, thảo luận nhóm, sáng tạo và thuyết trình.

Đến năm 2025, chương trình được nhân rộng ra cả 3 miền tại Long Biên, Tân Phú và Huế, với tổng cộng số lượng học sinh tham gia sau 2 năm tăng gấp 4 lần so với năm đầu thử nghiệm.

Giáo dục bền vững ở giai đoạn THCS bằng việc mở rộng cơ hội tham gia, trải nghiệm thực tế

Tiếp nối nền tảng đã được xây dựng từ cấp Tiểu học, AEON mở rộng giáo dục bền vững ở cấp THCS thông qua các trải nghiệm thực tế về môi trường, trong đó tiêu biểu là hoạt động trồng cây – truyền thống của AEON trước mỗi dịp khai trương Trung tâm thương mại.

Tại đây, học sinh cùng gia đình và cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia trồng cây, không chỉ góp phần tạo thêm mảng xanh cho môi trường sống của địa phương mà còn tăng cường sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Khi các em tự tay trồng những cây con và quan sát cây lớn lên từng ngày, nhận thức về bảo vệ môi trường và lối sống bền vững được nuôi dưỡng một cách rõ rệt.

Hoạt động trồng cây truyền thống của AEON Việt Nam trước mỗi dịp khai trương TTTM cùng các em học sinh.

Trong hơn 10 năm qua, AEON Việt Nam đã cùng học sinh, người dân địa phương và các bên liên quan trồng hơn 114.000 cây xanh trên toàn quốc (tính đến 11/2025) tại những nơi AEON Việt Nam có mặt.

Nhà lãnh đạo trẻ châu Á - Những “công dân toàn cầu có tư duy bền vững"

Ở cấp Trung học Phổ thông, AEON tiếp tục nâng tầm giáo dục bền vững thông qua chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á”, với mục tiêu bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiêu dùng bền vững trong tương lai.

Chương trình – với sự hợp tác chặt chẽ giữa Doanh nghiệp – Cơ quan Nhà Nước - cung cấp một môi trường học tập đa văn hóa độc đáo, giúp học sinh được kết nối, lắng nghe và thấu hiểu sự khác biệt giữa các quốc gia. Nhờ đó, các em có cơ hội hình thành và phát triển tư duy lãnh đạo toàn cầu thông qua việc rèn luyện các kỹ năng then chốt như lắng nghe, thấu hiểu và kết nối các nền văn hóa khác biệt.

AEON Việt Nam phối hợp cùng Quỹ AEON 1% và các đối tác triển khai chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á

Song song với ý nghĩa giáo dục, chương trình cũng đạt được những kết quả rõ rệt. Đây là hoạt động mang tầm khu vực, khi có sự tham gia của đại diện Việt Nam cùng học sinh từ nhiều quốc gia châu Á. Tính từ năm 2011 đến nay, đã có 190 học sinh Việt Nam được tuyển chọn tham gia chương trình, là minh chứng cho sự ảnh hướng tích cực và giá trị mà chương trình mang tới cho các học sinh tham gia.

Cam kết tạo tác động bền vững cho hôm nay và thế hệ mai sau

AEON Việt Nam theo đuổi chiến lược “Tạo tác động tích cực cho Môi trường” thông qua hai hướng song hành. Hướng thứ nhất là thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại thông qua các sáng kiến như chương trình “Ngày không túi ni-lông” và “Green Line”, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định tiêu dùng bền vững hằng ngày. Hướng thứ hai đó là tập trung vào giáo dục thế hệ tiêu dùng bền vững trong tương lai.

Sự liên kết giữa hai hướng chiến lược này được thể hiện nếu các hoạt động hiện tại đang góp phần vào việc thay đổi hành vi ngay lập tức, thì các dự án giáo dục lại xây dựng nền tảng tư duy vững chắc cho thế hệ kế tiếp, qua đó đảm bảo tác động bền vững cho tương lai.

AEON Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai. Mục tiêu của AEON là xây dựng nền tảng vững chắc để tạo ra những tích cực và lâu dài cho môi trường Việt Nam, góp phần hình thành một cộng đồng tiêu dùng xanh, bền vững trong tương lai.