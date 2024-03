Actiscar - Giải pháp xóa mờ sẹo an toàn, lành tính từ thiên nhiên

(VTC News) -

Combo mờ sẹo Actiscar bao gồm Actiscar cream và Actiscar serum. Trong đó, Actiscar cream có thành phần chính là chiết xuất hành tây, chiết xuất lô hội, allantion, collagen, vitamin E. Actiscar serum được bào chế từ chiết xuất hành tây, lô hội, allation, D-Panthenol và Propylene glycol.

Thành phần tự nhiên an toàn cho làn da nhạy cảm

Từ lâu trong dân gian đã truyền tai nhau bài thuốc xử lý sẹo bằng lô hội, hay còn gọi là nha đam. Bởi khả năng chống oxy hóa và cấp ẩm tốt, lô hội thường được dùng trực tiếp hoặc chiết xuất thành các dịch chiết dùng trong nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da.

Trong kem sẹo và serum Actiscar, chiết xuất lô hội có tác dụng tạo lớp rào bảo vệ da, đẩy nhanh tái tạo các tế bào, giúp sẹo mờ dần đi chỉ trong thời gian ngắn.

Trong combo mờ sẹo Actisar, chiết xuất hành tây có tác dụng chống oxy hóa, giúp kháng viêm, ngăn ngừa hình thành các mụn đỏ hoặc các vết thâm đỏ sau mụn. Chiết xuất hành tây có khả năng ức chế các mô xơ tăng sinh quá mức để ngăn ngừa hiện tượng hình thành sẹo lồi trên bề mặt da.

Vitamin E kích thích sản xuất collagen, cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da và chống oxy hóa tốt, bảo vệ da khỏi các tác nhân oxy hóa hoặc các gốc tự do từ môi trường tác động lên, giúp mờ sẹo, làm giảm việc hình thành sẹo. Collagen có công dụng tái tạo da, tăng đàn hồi, tăng cường sản sinh tế bào mới nên giúp làm liền sẹo nhanh chóng.

Allantoin là thành phần có trong hầu hết các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, với các ưu điểm như không gây kích ứng, an toàn và lành tính. Allantoin có khả năng chống oxy hóa tốt, bảo vệ tế bào da trước tác động của các gốc tự do hoặc các tác nhân oxy hóa, kích thích tăng sinh tái tạo tế bào, đồng thời đẩy nhanh quá trình lành vết thương, hỗ trợ giảm sẹo do mụn và cấp ẩm cho da luôn mềm mịn.

Ngoài ra, D-Panthenol và Propylene glycol trong serum xóa mờ sẹo Actiscar còn có khả năng cấp nước, cấp ẩm để làn da luôn mềm mượt, kích thích sự tăng trưởng tế bào mới và thúc đẩy quá trình lành sẹo, giúp cung cấp độ đàn hồi cho da.

Actiscar - Giải pháp xóa mờ sẹo an toàn và hiệu quả

Được bào chế từ các nguyên liệu từ tự nhiên, combo xoá sẹo Actiscar mang đến hiệu quả xóa sẹo vượt trội với khả năng làm mờ các vết sẹo rỗ, sẹo thâm, sẹo lồi, lõm, sẹo do bỏng, do phẫu thuật, sẹo tai nạn lâu năm,...

Kem bôi xóa sẹo giúp kích thích quá trình tái tạo da, loại bỏ tế bào chết và phục hồi da mới. Từ đó dần làm mờ sẹo và đồng thời tạo lớp màng bảo vệ giúp giữ cho da luôn mềm mịn và tránh khô ráp.

Serum xóa sẹo Actiscar bên cạnh khả năng làm mờ các loại sẹo còn có tác dụng kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp tái tạo và làm trẻ hóa da, để da trở nên mịn màng và đồng màu hơn. Không chỉ vậy, serum còn có khả năng cân bằng dầu tự nhiên trên da, giúp kiểm soát sự sản sinh dầu và giảm nguy cơ tình trạng sẹo tái phát.

Sự kết hợp mang đến hiệu quả mờ sẹo vượt trội

Kem bôi Actiscar và serum đều mang đến khả năng làm mờ mọi loại sẹo dù là sẹo lâu năm. Nên nếu kết hợp sử dụng cả kem bôi và serum sau bước làm sạch da để đạt được hiệu quả xóa sẹo nhanh chóng.

Thành phần lành tính trong sản phẩm cho phép dùng cho cả vùng da sẹo ở mặt và cơ thể. Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng Actiscar để đón chờ một làn da không còn thâm sẹo, trẻ trung và mịn màng hơn.

Thông tin liên hệ và tư vấn mua hàng