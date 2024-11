ACFC Black Friday 2024 - deal 'hot' từ Nike, Owndays, Banana Republic và OVS

(VTC News) -

Knock, Knock, Knock! “Anh cả” nhà ACFC là NIKE cùng các thương hiệu nổi tiếng khác như Owndays, Banana Republic và OVS chính thức gia nhập đại hội ACFC BLACK FRIDAY 2024 cùng với các thương hiệu “quốc dân” như GAP, LEVI’S, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mango, Cotton On, A|X Armani Exchange, Karl Lagerfeld, DKNY, Polo Ralph Lauren, Swarovski, Sisley, United Colors Of Benetton, Guess, French Connection, MENBUR, Parfois, Old Navy, Dockers, Sunnies Studios, Sunnies Face, TYPO và Mothercare; hứa hẹn mang đến cơ hội sở hữu những món HÀNG HIỆU CAO CẤP chỉ với MỨC GIÁ SIÊU HỜI cùng vô vàn DEAL KHỦNG.

Tiếp nối chuỗi sale hàng hiệu ACFC BLACK FRIDAY 2024, ACFC ưu đãi GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 80% cùng hàng trăm DEAL HỜI được tung ra liên tục, áp dụng từ ngày 27/11 đến hết ngày 1/12.

Dẫn đầu cho đường đua săn sale chính là các mẫu giày thể thao NIKE năng động và thời thượng luôn được các tín đồ săn đón. Bên cạnh là những mẫu trang phục thể thao cá tính cùng phụ kiện được GIẢM HƠN NỬA GIÁ.

Nike ưu đãi đến 80%.

Thương hiệu mặt kính đến từ Nhật Bản - Owndays với những sản phẩm cao cấp được “SALE KỊCH SÀN”, hứa hẹn sẽ làm thỏa lòng mua sắm của giới trẻ săn sale sành điệu.

Nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Owndays, OVS, Banana Republic cũng áp dụng ưu đãi lớn.

Bên cạnh đó, Banana Republic - một thương hiệu đến từ Mỹ sở hữu những dòng sản phẩm tối giản, sang trọng và đầy tinh tế đang được GIẢM ĐẬM SÂU cùng hàng loạt deal khủng chờ đợi chủ nhân.

Ở sự kiện lần này, chị em phái đẹp cũng được ưu ái khi có cơ hội mua sắm các thiết kế dành cho bản thân và gia đình từ OVS - thương hiệu thời trang Ý với đa dạng sản phẩm dành cho nữ và trẻ em được ƯU ĐÃI VỚI MỨC GIÁ KHÔNG TƯỞNG.

Không khí sôi động tại cửa hàng.

Các cửa hàng từ các thương hiệu đình đám vẫn luôn rộn ràng từ sáng sớm với hàng nghìn lượt khách, thỏa sức mua sắm và chốt đơn hết ga, không lo về giá.

Cơ hội sở hữu những món hàng hiệu chưa bao giờ dễ dàng đến thế, các tín đồ hàng hiệu không thể bỏ qua! Note ngay "thời điểm vàng" từ 27/11 đến 1/12 để tận hưởng trọn vẹn hàng loạt ưu đãi siêu khủng bạn nhé!

ACFC - Nhà phân phối thời trang HÀNG HIỆU CHÍNH HÃNG hàng đầu VIỆT NAM