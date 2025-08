9 cách làm mát nhà trong những ngày nắng như đổ lửa

(VTC News) -

Vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 35 độ C, việc giữ cho ngôi nhà mát mẻ không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ ốm mệt. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa, vừa tốn kém vừa làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bạn có thể thử áp dụng những phương pháp sau để giúp ngôi nhà luôn dễ chịu hơn.

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản, tiết kiệm và đã được khoa học kiểm chứng để giữ cho không gian sống mát mẻ hơn trong mùa hè oi ả.

Mở cửa sổ đúng thời điểm

Việc mở cửa sổ cả ngày với hy vọng đón gió có thể phản tác dụng nếu bạn không chọn thời điểm hợp lý. Khi mặt trời lên cao, không khí bên ngoài nóng hơn trong nhà, bạn sẽ vô tình để luồng khí nóng tràn vào.

Bạn có thể mở cửa sổ vào ban đêm hoặc sáng sớm, khi không khí còn mát mẻ; sau đó đóng kín cửa và rèm vào buổi trưa và chiều, thời điểm nhiệt độ lên cao nhất.

Ngoài ra, bạn có thể cố gắng tạo luồng gió lưu thông tự nhiên bằng cách mở cửa sổ ở các vị trí đối diện nhau, hoặc từ tầng dưới lên tầng trên để không khí mát có thể "chạy xuyên" qua nhà bạn.

Đóng rèm

Rất nhiều nhiệt đi qua cửa sổ dưới dạng bức xạ nhiệt, làm ấm bề mặt và không khí trong phòng, làm tăng nhiệt độ môi trường xung quanh. Việc kéo rèm hoặc mành che có tác dụng như một rào cản, giúp ngăn nhiệt độ truyền sâu hơn vào phòng qua cửa sổ.

Che kín cửa sổ, một cách làm mát nhà khi trời nóng. (Ảnh: Oleksiy Boyko/Alamy)

Che cửa sổ từ bên ngoài

Nếu có thể, hãy treo một tấm vải hoặc vật chắn khác ở bên ngoài cửa sổ để ngăn bức xạ nhiệt xâm nhập vào phòng, giúp phòng mát hơn đáng kể vào những ngày rất nóng. Đó là lý do tại sao những ngôi nhà ở vùng khí hậu nóng và nắng lại có cửa chớp ở bên ngoài cửa sổ.

Một nghiên cứu do Hiệp hội Mành và Cửa chớp Anh thực hiện tại một tòa chung cư ở London cho thấy nhiệt độ lên tới 47,5 độ C ở những phòng không có mái che, trong khi những phòng có lắp rèm ngoài trời đạt mức tối đa là 28 độ C.

Sử dụng quạt điện thông minh

Quạt điện không thể làm mát không khí như điều hòa, nhưng nó giúp luân chuyển không khí, hỗ trợ mồ hôi bốc hơi, cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể.

Bạn chỉ nên dùng quạt khi nhiệt độ dưới 35°C, đặt quạt ở cửa sổ khi không khí bên ngoài mát hơn để hút gió vào nhà. Bạn nên ưu tiên chọn các loại quạt tiết kiệm điện để giảm lượng nhiệt do động cơ tỏa ra.

Sử dụng quạt điện một cách thông minh sẽ giúp ngôi nhà bạn mát mẻ hơn. (Ảnh: Tommaso Altamura/Alamy)

Dùng máy làm mát bay hơi

Máy làm mát bay hơi (evaporative cooler) hoạt động bằng cách thổi không khí qua lớp vật liệu ẩm, khiến nước bốc hơi và làm mát luồng khí. Đây là cách làm mát nhà trong ngày nắng nóng hiệu quả hơn so với việc dùng quạt trong môi trường khô ráo

Mặc dù không mạnh bằng điều hòa, thiết bị này là lựa chọn khá ổn. Tuy nhiên, ở nơi có độ ẩm cao như Việt Nam, hiệu quả sẽ giảm đi. Nếu không có máy, bạn có thể thử đặt khăn ướt trước quạt để tăng cảm giác mát mẻ, nhưng hãy lưu ý đến độ ẩm và khả năng làm hỏng vật liệu xung quanh.

Sử dụng máy hút ẩm

Không khí ẩm khiến bạn cảm thấy nóng hơn vì mồ hôi khó bốc hơi, làm giảm hiệu quả làm mát của cơ thể. Sử dụng máy hút ẩm vào những ngày độ ẩm cao sẽ giúp không khí trong nhà "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, nhiều loại máy hút ẩm cũng sinh nhiệt, nên bạn cần lựa chọn loại máy hiệu quả và phù hợp với diện tích nhà.

Tự chế điều hòa không khí

Không cần đầu tư lớn, bạn hoàn toàn có thể tự làm một thiết bị làm mát mini với vài vật dụng đơn giản. Bạn đặt một bát nước đá hoặc chai nước đông lạnh trước quạt, sau đó gió từ quạt thổi qua đá sẽ mang theo hơi lạnh, tạo cảm giác mát hơn đáng kể.

Một cách khác sáng tạo hơn là dùng thùng xốp hoặc hộp giữ nhiệt cũ, khoét hai lỗ, một để đặt quạt, một để thoát gió. Bên trong, đặt túi đá lạnh hoặc chai nước đông đá. Gió từ quạt đi qua sẽ làm lạnh không khí trong hộp và thổi ra ngoài. Bạn nên lưu ý là phải cẩn thận với nước và điện để tránh rủi ro.

Đầu tư máy điều hòa không khí di động

Nếu điều kiện cho phép, bạn có thể mua máy điều hòa di động, thiết bị nhỏ gọn, có bánh xe và dễ lắp đặt. Tuy hiệu suất không bằng hệ thống điều hòa trung tâm, nhưng máy di động có thể làm mát hiệu quả cho một căn phòng nhỏ, đồng thời chi phí đầu tư thấp hơn nhiều. Nhược điểm là thiết bị vẫn sinh nhiệt, nên cần dẫn ống khí nóng ra ngoài qua cửa sổ.

Tắt mọi thiết bị sinh nhiệt

Trong ngày nóng đỉnh điểm, mọi nguồn nhiệt nhỏ nhất cũng ảnh hưởng đến cảm giác nóng bức. Những thiết bị như TV, máy tính, đèn sợi đốt, router Wi-Fi hay máy chơi game đều phát nhiệt.

Chuyển bếp nướng ra bên ngoài để giảm nhiệt độ trong nhà. (Ảnh: Martin Godwin/The Guardian)

Tắt các thiết bị sinh nhiệt là một cách làm mát nhà khi trời nóng. Bạn chỉ sử dụng thiết bị thật sự cần thiết, tránh dùng bếp và lò nướng tạo ra lượng nhiệt rất lớn khi nấu ăn. Bạn nên nấu vào buổi tối hoặc chuyển sang nướng ngoài trời bằng bếp than, bếp cắm trại.

Nắng nóng gay gắt không chỉ làm bạn khó chịu mà còn có thể dẫn đến say nắng, kiệt sức và nhiều nguy cơ sức khỏe khác. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải lắp điều hòa khắp nơi mới giữ được nhiệt độ dễ chịu. Bằng cách kết hợp nhiều phương pháp thông minh và khoa học, từ việc điều chỉnh cách mở cửa, sử dụng rèm, tối ưu luồng gió cho đến hạn chế thiết bị sinh nhiệt, bạn hoàn toàn có thể biến ngôi nhà của mình thành nơi mát mẻ giữa mùa hè oi bức.